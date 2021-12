Le Bayer Leverkusen anéantit Greuther Fürth, Wolfsburg ne répond plus

Large bourreau de Greuther Fürth (7-1), le Bayer Leverkusen a poursuivi l'entreprise de démolition en cours contre la lanterne rouge de Bundesliga. Défait sans répliquer à Mayence (0-3), Wolfsburg passe derrière son adversaire du jour et continue de patiner avant la réception du LOSC. Pour Hoffenheim, vainqueur de l'Eintracht Francfort (3-2), et Bochum, qui a écarté Augsbourg sur le même score, c'était un bel après-midi de foot allemand.

Le calvaire de Greuther Fürth et de Stefan Leitl continue. On prédisait une nouvelle valise au promu bavarois, la logique a encore frappé les Trèfles et leurs maigres chances de maintien en plein cœur. Sans pitié, le Bayer a fait mouche sur sa première occasion, par l'entremise d'Amine Adli, sur une reprise instantanée du gauche (12). Un but qui sent bon le cocorico et le schéma préférentiel réutilisable à souhait, avec balle en profondeur de Frimpong pour Moussa Diaby, dont le centre trouve preneur au premier poteau. Sonné, Fürth sombre en cinq minutes, puisque Florian Wirtz dépose son coup franc sur la tête de Tapsoba, et signe sa septième passe décisive de la saison (17).La douzième défaite de rang de la lanterne rouge est déjà évidente à la pause malgré la réduction de l'écart de Dudziak (33), à la suite d'une énième faute de main de Funk sur un tir croisé d'Hincapié (45). De buteur, Adli se muera en passeur pour Schick dès l'entame du second acte (49), creusant toujours plus lenégatif du SpVgg (-34). Rebelotte avec Diaby à la place d'Adli, pour le doublé du Tchèque depuis son fauteuil (69). Schick sera l'homme du dernier tiers de la rencontre, puisque le nommé pour le prix Puskás s'offrira même un quadruplé (74et 76). Troisième larron de Bundesliga, le Bayer Leverkusen peut assister sereinement auIl ne fallait pas arriver en retard, à la MEWA Arena de Mayence. Déchaînés en début de match, les locaux ont cueilli à froid Wolfsburg et réchauffé les quelques chanceux ayant dribblé les nouvelles jauges d'affluence en Bundesliga : grâce à une passe filtrante de Barreiro, tout d'abord, Burkardt a pu fusiller Pervan de près (2), avant que Stach ne déclenche fort des 25 mètres pour tromper le même Pervan, masqué par deux grosses lignes de quatre (4). Systématiquement maladroits dans leur moitié de terrain et incapables de cadrer un tir de l'autre côté du terrain, les hommes de Florian Kohfeldt frôleront plus d'une fois la correctionnelle symbolisée par les menaces Burkardt ou Widmer, mais le tableau d'affichage ne bougera à nouveau « que » sur un coup de casque de Maxence Lacroix contre son camp (90). Huitièmes, les Loups continuent de plonger sur la scène interne avant la réception de Lille en Ligue des champions, mercredi.Hoffenheim s'invite dans le top 4. Malgré l'ouverture du score de Borré (15), les résidents de Sinsheim ont su renverser la vapeur dans un duel - comme souvent - spectaculaire. Un enroulé du droit à la trajectoire surprenante de Geiger (24) a dans un premier temps eu raison de Trapp, avant que Rutter ne conclue à l'affût (30). Grand bénéficiaire de l'absence d'assurance de l'ancien portier du PSG, Samassékou ne s'est pas fait prier pour ajouter le troisième caramel (60). Auteur d'une patate à bout portant (72), Paciência n'aura pas assez rallumé la mèche. Leader de son groupe de Ligue Europa et pourtant en regain de forme, l'Eintracht reste englué au treizième rang.Après avoir avoir dégoûté Fribourg, Bochum a corrigé le barragiste Augsbourg, sur son terrain, et n'en finit plus de surprendre. Déjà buteur le week-end dernier, Sebastian Polter a frappé en contre (23) et sur corner (45+2), tandis que Holtmann a repris un ballon mal dégagé par l'axe augsbourgeois sur corner. Uniques vainqueurs du Bayern, lesn'ont pas eu le droit à la parole dans un huis clos angoissant, en dépit du carafon de Gregoritsch pour l'honneur (58), puis du penalty de Caligiuri pour l'espoir (86), et laissent le VfL doubler Leipzig pour mieux intégrer la première partie de tableau.Cologne s'en contentera. Malmenés par la disponibilité de Fabian Klos, les Boucs du FCK ont ramené un point de Bielefeld et demeurent neuvièmes. Özcan avait pourtant ouvert la marque (17), bien lancé par Czichos à la limite du hors-jeu, mais à force de pousser, lessont revenus à hauteur par l'intermédiaire de l'ex-Sochalien Bryan Lasme (60), sur une belle ganache rectiligne à l'entrée de la surface. Il en faudra toutefois plus pour quitter la zone rouge.