Large vainqueur à Osasuna, le Real Madrid met la pression sur le Barça

Osasuna (4-4-2) : Herrera - Nacho Vidal, David García, Unai García, Estupiñán - Roberto Torres (Cardona, 77e), Moncayola (Fran Mérida, 10e), Brašanac, Iñigo Pérez - Rubén García, Arnáiz (Gallego, 60e). Entraîneur : Jagoba Arrasate.



Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, F. Mendy - Modrić, Casemiro, Valverde - Bale (Vázquez, 71e), Benzema (Jović, 88e), Isco (Vinícius Júnior, 82e). Entraîneur : Zinédine Zidane.

Le Real reprend sa marche en avant.Trois jours après s'être fait surprendre en quarts de finale de la Coupe du Roi par la Real Sociedad, les Madrilènes ont conforté leur place de leader de la Liga en allant s'imposer à Pampelune, sur la pelouse de l'Osasuna (1-3). Pris à la gorge et mis en danger trois fois dans les dix premières minutes, lesont fini par céder logiquement sur un corner de Rubén García coupé d'une tête plongeante par Unai García. Proche d'égaliser dans la foulée par Benzema, frustré par un défenseur sur la ligne après avoir effacé Herrera (16), puis sur une tête de Bale passée de peu au-dessus (30), le Real est parvenu à renverser la vapeur en cinq minutes chrono.En embuscade sur une reprise loupée de Bale, consécutive à un centre de Mendy, Isco a fusillé Herrera d'une volée du droit pour remettre les équipes à égalité et inscrire son premier but de la saison en championnat. Devancé sur l'ouverture du score, Casemiro s'est ensuite bien rattrapé sur un corner de Modrić, s'imposant dans les airs pour servir Ramos, buteur de la tête à bout portant. Longtemps sous la menace des, dangereux par Iñigo Pérez (52) et Rubén García (53, 73), la Maison-Blanche s'est définitivement mise à l'abri en toute fin de match par deux entrants : Lucas Vázquez, parfaitement décalé par Benzema, et Jović, servi devant le but par Valverde.Ce quinzième succès en Liga (le cinquième consécutif) permet au Real, invaincu depuis quatorze matchs en championnat, de compter provisoirement six points d'avance sur le Barça, qui rendra visite dans la soirée au Betis Séville.