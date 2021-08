Et si le PSG remplaçait Mbappé par Cristiano Ronaldo l'été prochain ?

481

? Kylian Mbappé veut partir. Il a demandé son bon de sortie et ne souhaite pas prolonger. Soit c'est le Real Madrid cet été, soit un départ libre dans un an. Il avait déjà prévenu il y a plusieurs semaines qu'il ne souhaitait pas jouer avec Messi. #PSG ?? — T.V. (@ThibaudVezirian) August 11, 2021

Depuis la fin des belles et grandes sagas de l'été de TF1 qu'étaientou, le PSG a pris le relais en devenant le plus gros fournisseurs de feuilletons estivaux depuis une dizaine d'années. 2021 ne déroge pas à la règle. La preuve : à peine le recrutement de Lionel Messi bouclé , le club parisien a déjà commencé à tourner la saga de l'été prochain dont la presse a dévoilé le résumé et les deux premiers épisodes.Premier épisode : le départ de Kylian Mbappé. Hier soir, dans la foulée de la présentation de Messi et de la petite phrase de Nasser al-Khelaïfi à l'égard de son attaquant français , le journaliste Thibaud Vézirian annonçait sur Twitter que Kylian Mbappé avait fait savoir qu'il ne prolongerait pas. Et il se murmure que Paris pourrait choisir de le garder une saison et le laisser partir libre l'été prochain plutôt que de le vendre d'ici fin août.Deuxième épisode : le recrutement de Cristiano Ronaldo. Sitôt la rumeur de la non-prolongation de Mbappé propagée sur les réseaux, le journal espagnol AS a embrayé avec sa petite intuition sur le remplaçant potentiel du meilleur buteur des trois derniers exercices de L1. Il s'agit (évidemment !) de Cristiano Ronaldo. Le Portugais sera libre de tout contrat en juin 2022 et serait l'attaquant parfait pour venir compléter le casting de X-Men du PSG. N'importe quoi, mais on ne serait plus à ça près.Et sinon, il devient quoi, Bruno Madinier ?