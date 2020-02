La Real Sociedad détruit Valence

Real Sociedad (4-3-3) : Remiro - Monreal, Le Normand, Elustondo, Zaldua - Merino, Zubeldia, Ødegaard - Oyarzabal (Muñoz, 89e), Januzaj (José, 76e), Isak (Sangalli, 84e). Entraîneur : Imanol Alguacil.



FC Valence (4-2-3-1) : Doménech - Costa, Mangala (Guillamón, 46e), Diakhaby, Wass - Kondogbia, Parejo - Cheryshev, Soler (Kang-In, 64e), Torres (Sobrino, 80e) - Gameiro. Entraîneur : Albert Celades.

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le cauchemar continue pour le FC Valence.Déjà étrillés à Bergame mercredi en huitième de finale aller de la Ligue des champions , les hommes d'Albert Celades devaient se coltiner l'élégante Real Sociedad à Anoeta. Sans surprise, le débat n'a pas fait long feu et lesse sont rapidement détachés au score grâce à une tête de Mikel Merino à la conclusion d'une belle action collective (12, 1-0). Avec une charnière centrale Mangala-Diakhaby très friable, lesvont encaisser un second but juste avant la pause par Nacho Monreal suite à un corner.La tête dans le sac au moment de rentrer aux vestiaires, Valence va poursuivre sa descente aux enfers en deuxième période, Adnan Januzaj s'offrant un but d'une superbe frappe croisée dans le petit filet de Jaume Doménech (48, 3-0). Très vite mis à l'abri d'un retour adverse, la Real Sociedad peut dérouler son football sans complexe et manque plusieurs fois d'alourdir de creuser l'écart. De son côté, Valence fait le dos rond et laisse son adversaire du soir s'installer provisoirement à la quatrième place du championnat.