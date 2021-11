Les Bleus font le spectacle et verront le Mondial 2022

L'équipe de France a offert une démonstration au public du Parc des Princes en s'imposant facilement contre le Kazakhstan (8-0), avec un quadruplé historique de Kylian Mbappé et un doublé de Karim Benzema. Un succès synonyme de qualification pour la Coupe du monde 2022 pour les Bleus, qui pourront défendre leur titre au Qatar dans un peu plus d'un an.

Mbappé dans son jardin

Benzema dépasse Trezeguet, les Bleus se tournent vers 2022

France (3-4-1-2) : Lloris - Koundé, Upamecano, L. Hernandez (Lenglet, 80e) - Coman (Pavard, 80e), Kanté (Tchouaméni, 71e), Rabiot, T. Hernandez - Griezmann - Mbappé, Benzema (Diaby, 71e). Sélectionneur : Didier Deschamps.



Kazakhstan (5-3-2) : Pokatilov - Bystrov, Erlanov, Marochkin, Alip, Valiullin, Taykenov - Tapalov (Baytana, 68e), Kuat, Zharynbetov - Aimbetov (Zhaksylykov, 60e), Omirtayev (Vasiljev, 60e). Sélectionneur : Talgat Baysufinov.

Par Clément Gavard, au Parc des Princes

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La route était toute tracée et les Bleus ont choisi de l'emprunter pour ne pas remettre à mardi ce qui devait être fait ce samedi soir. Comme à l'automne 2013 lors de sa dernière visite au Parc des Princes, l'équipe de France a offert un festival de buts à son public venu en nombre porte de Saint-Cloud pour assister au succès facile contre le Kazakhstan (8-0). C'est ce qu'il fallait pour s'éviter un match couperet en Finlande la semaine prochaine, et donc pour obtenir son ticket pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, où les champions en titre pourront officiellement défendre leur trophée dans un an et huit jours.Ce n’était pas le match le plus excitant de l’année pour les Bleus, mais c’était une soirée spéciale pour un tas de bonnes raisons symboliques. Il y avait bien sûr ce retour au Parc des Princes, où l’équipe de France n’avait plus gagné un match officiel depuis avril 1993 et un doublé d’Eric Cantona contre la Suède, mais également les souvenir douloureux du 13 novembre, six ans jour pour jour après cette nuit horrible, commémoré par une minute de silence et une Marseillaise chantée a cappella. Des hommages, puis un match ou plutôt un jeu d’enfants pour les Bleus contre le Kazakhstan, 125e nation au classement FIFA. Une formalité pour les champions du monde, guidés par un Mbappé stratosphérique et très efficace dans son jardin parisien. L’attaquant français a survolé la première période, marquant trois fois et devenant le premier tricolore à signer un triplé en compétition officielle depuis Rocheteau en 1985.La première perle est arrivée au bout d’un joli mouvement collectif, d’une passe parfaite de Benzema pour Théo Hernandez, dont le centre a été instantanément repris par Mbappé. Six minutes après avoir été acclamé par son public, le bonhomme de 22 ans a remis ça en se retrouvant à la conclusion d'un centre de Coman, qui avait trompé la défense kazakh et devancé la sortie du pauvre Pokatilov après une passe éclair de Koundé. Le public parisien n'aura pas dû patienter longtemps pour reprendre le fameuxpuisque les deux hommes forts de cette première période ont quasiment rejoué la même scène, Mbappé reprenant cette fois le centre de Coman d'une magnifique tête décroisée. Comme à la maison.Le premier acte aurait pu se résumer à cela : les trois buts de Mbappé — qui a rejoint Jean Vincent à la 12place des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus avec 22 réalisations —, des vagues tricolores et quelques petites alertes sur la cage du capitaine Lloris, serein sur les tentatives d'Omirtayev et Tapalov. La formation kazakh était beaucoup trop faible pour empêcher le 3-4-1-2 concocté par Deschamps de se déployer et de lui faire mal. La seconde période n'a d'ailleurs rien changé au constat, Mbappé laissant cette fois sa place sur le devant de la scène à son copain Benzema, auteur d'un doublé en l'espace de quatre minutes, ce qui lui a permis de dépasser Trezeguet avec 35 caramels sous la tunique tricolore et d'intégrer le top 5. L'attaquant madrilène a d'abord coupé au premier poteau un centre de l'inusable Théo Hernandez, bien lancé par son frangin et mal contenu par le malheureux Bystrov, avant de déballer l'offrande de MbappéUn véritable calvaire pour les hommes en jaune et un réel plaisir pour le public français, qui a vu Taykenov échapper au but contre son camp à quelques millimètres près, Diaby se faire refuser son premier pion en Bleu à cause d'une position de hors-jeu de Mbappé, et Rabiot retrouver le chemin des filets du Parc suite à un corner botté par Griezmann. Dans une fin de partie en roue libre, ce dernier a vu Mbappé lui donner le ballon pour transformer en force un penalty accordé après consultation de la VAR en guise de clou du spectacle. C'était sans compter sur la cerise sur le gâteau déposée par Mbappé après un service de Diaby et un appel monstrueux. L'histoire retiendra que le Parisien est devenu le premier joueur de l'équipe de France à marquer un quadruplé depuis Just Fontaine en 1958, mais également que les Bleus disputeront une phase finale de Coupe du monde pour la septième fois d'affilée.