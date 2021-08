La fabuleuse passe décisive de Todd Cantwell avec Norwich

And the assist of pre-season goes to... ? pic.twitter.com/uM9A5L0hD8 — Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 3, 2021

C’est ce qu’on appelle être au four et au moulin.De retour en Premier League après un passage en Championship, Norwich continue de se préparer en toute sérénité. Ce mardi, Gillingham en a fait les frais en se mangeant cinq buts, dont un magistral de l’ancien Niçois, Pierre Lees-Melou Parmi cette avalanche de buts, un autre pion sort du lot. Pas vraiment pour la finition, mais plutôt pour sa construction. À la baguette : Todd Cantwell, le milieu anglais étant à la récupération avant de se retrouver quelques secondes plus tard dans la surface où il dépose une passe décisive magnifique d'une... bicyclette millimétrée pour Adam Idah au bout d'un sacré numéro.Quel geste, quelle tignasse.