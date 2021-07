Découvrez les groupes du troisième tour de qualif au Mondial 2022 zone Asie

Le sort a parlé en Asie!On connaît désormais la composition des groupes du 3e Tour des #AsianQualifiers #WorldCup 2022Votre opinion ! Quel est le groupe le plus relevé ? pic.twitter.com/aVDLgDG0hU — Coupe du monde (@fifaworldcup_fr) July 1, 2021

L'Europe n'aura pas le monopole des belles affiches.Ils sont encore douze pays de la zone Asie à pouvoir prétendre rallier le Qatar en 2022, pour y disputer la Coupe du monde. Ce jeudi, à Kuala Lumpur (Malaisie), a eu lieu le tirage au sort des deux poules de qualification du troisième et (presque) dernier tour de qualification (septembre 2021 - mars 2022). Les deux premiers de chaque groupe iront directement au Mondial tandis que les deux troisièmes s'affronteront en barrage aller-retour. Le vainqueur du barrage devra ensuite venir à bout d'un playoff intercontinental... autant dire que la route est longue.Les deux groupes de six ne relèvent, à première vue, pas de la même densité. Dans le groupe A, l'Iran de Sardar Azmoun et Mehdi Taremi semble grand favori aux côtés de la Corée du Sud d'Heung-min Son pour truster les deux premières places. Gare tout de même à l'Irak et la Syrie, dont la lancée et l'engouement pourraient faire des miracles. Dans le groupe B, le Japon devrait dominer les débats malgré la présence des poids lourds que sont l'Australie et l'Arabie saoudite. La Chine et ses naturalisés n'ont pas été vernis et devront se surpasser. Le Vietnam tentera de créer la surprise, alors que c'est une grand première pour le(Dragon doré) à ce niveau de compétition.Et si c'était une façon de s'éviter au maximum la présence de l'Arabie saoudite au Qatar ?