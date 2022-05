L'OM roule sur Strasbourg et arrache sa place en C1

Le but à Marseille ! GERSON ! ça va dans tous les sens !https://t.co/KiP2hgdzdh #OMRCSA 1-0 pic.twitter.com/NBaQGZQeWo — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) May 21, 2022

OM (3-2-4-1) : Mandanda - Peres, Kamara, Ćaleta-Car - Gueye (Kolašinac, 90e), Rongier - Ünder (Lirola, 90e+1), Gerson, Guendouzi, Harit (Luis Henrique, 90e+1) - Milik (Bakambu, 90e+1). Entraîneur : Jorge Sampaoli.

Strasbourg (5-3-2) : Sels - Guilbert, Perrin, Nyamsi, Djiku, Caci (Fila, 85e) - Thomasson (Kandil, 85e), Prcić (Sissoko, 72e), Aholou (Bellegarde, 73e) - Ajorque, Gameiro (Diallo, 72e). Entraîneur : Julien Stéphan.

Au Vélodrome ce samedi soir, l'Olympique de Marseille a étrillé Strasbourg (4-0) et profité du nul de Monaco à Lens (2-2) pour retrouver sa deuxième place et se qualifier directement en Ligue des champions.Et les Marseillais ont rapidement pris le match à leur compte. Profitant des errances défensives strasbourgeoises, les hôtes ont en effet imposé un rythme intense. La remise d'Adrien Thomasson, plein axe, a ainsi profité à Akrkadiusz Milik, remisant pour Amine Harit, mais la frappe du Marocain a heurté le poteau gauche de Matz Sels, avant de longer la ligne sans la franchir (6). Dans la foulée, c'est une erreur de marquage sur corner qui a offert à Pape Gueye une belle occasion, d'une talonnade astucieuse, malheureusement non cadrée (7). En réaction, le RCSA est passé par les couloirs, voyant Antoine Caci idéalement servir Kevin Gameiro, trop imprécis sur sa volée taclée (23). Il n'en fallait, dès lors, pas tant pour Gerson. En force, le milieu de terrain s'est engouffré dans la surface et, côté gauche, est parvenu à trouver un angle de frappe pour allumer les filets et ouvrir le scorePlus en gestion après la pause, les hommes de Jorge Sampaoli se seront montrés par à-coup pour solliciter Sels. Mattéo Guendouzi a effectivement obligé le portier à se détendre sur un tir au sol (61), avant que Milik, d'une frappe contrée par Nyamsi, ne le sollicite pour une belle claquette (71). Deux alertes, suivies du break, signé Cengiz Ünder, entré en jeu, d'un bel enroulé, conclusion d'une action bien menée. De quoi lancer cinq dernières minutes de folie : Gerson, en face à face, s'est offert un doublé, puis l'autre entrant du soir, Cédric Bakambu, a parachevé le travailDans le même temps, l'ASM est rejointe au score, et la C1 revient à Marseille !