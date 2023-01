L'Atlético et Antoine Griezmann régalent face à Valladolid

AEC

Dommage que le seul match aussi abouti de l'Atlético était presque invisible en France.Les hommes de Diego Simeone, portés par un grand Antoine Griezmann, se sont imposés facilement 3-0 face à une équipe de Valladolid sanctionnée en l'espace de 30 minutes. Lessont toujours quatrièmes de Liga.Si le match avait démarré sur un gros loupé d'Alvaro Morata dès la 5minute, l'attaquant espagnol sera vite pardonné (5). Sur une superbe passe en profondeur de Koke, Antoine Griezmann remet pour Álvaro Morata du talon puis l'attaquant espagnol enchaîne dribble dans la surface puis frappe au premier poteau. L'Atlético remet ça six minutes plus tard, sur une nouvelle action collective très verticale et une conclusion d'Antoine Griezmann sur un centre de Nahuel Molina. Et Diego Simeone et ses hommes plient définitivement le match sur un coup franc d'Antoine Griezmann repris en deux temps par Mario Hermoso, qui profite d'un ballon relâché par Masip et d'une position à la limite du hors-jeuAu retour des vestiaires, Diego Simeone fait quelques changements, l'occasion pour Rodrigo de Paul, qui vit ses premières minutes en Liga depuis son sacre de champion du monde, d'être copieusement sifflé par le Civitas Metropolitano (55). Transcendés par une ambiance des grands soirs, Álvaro Morata et ses compères cherchent en vain à alourdir le score (64, 65, 66puis 67). L'entrée de Memphis, qui fait ses débuts sous la tunique, n'y changera rien (75).Oblak - Molina, Witsel, Hermoso, Reinildo - Koke (Saúl Ñiguez, 75) - Correa, Llorente (De Paul, 55), Lemar (Kondogbia, 58), Griezmann (Carrasco, 55) - Morata (Memphis, 75).Diego Simeone.Masip - Pérez (Fresneda, 58), Sánchez (Rosa, 58e), El Yamiq, Torres, Olaza (Plata, 58) - Plano, Pérez (Guardiola, 75), Aguado - León (Mesa, 75), Weissman.Pacheta.