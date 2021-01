L'Atlético crucifie Eibar grâce à Suárez

Eibar (4-2-3-1) : Dmitrović - Bigas, Arbilla, Oliveira, Pozo - Álvarez, Diop (Léon, 91e) - Inui, Muto (Enrich, 78e), Expósito - K.García. Entraîneur: José Mendilibar.



Atlético de Madrid (3-1-4-2) : Oblak - Giménez, Felipe, Savić - S. Ñíguez - Lemar (Félix, 46e), Llorente, Carrasco, Vrsaljko - Correa (Torreira, 46e), L.Suárez (Kondogbia, 92e). Entraîneur: Diego Simeone.

Malgré une belle anomalie en début de partie, l'Atlético a fait le travail sur la pelouse d'Eibar grâce à sonLe quinzième de Liga accueillait le leader madrilène avec l'objectif de se relancer après deux défaites consécutives. Dès lors, les locaux démarrent avec intensité, et Yoshinori Muto obtient un penalty à la suite d'une faute de Yannick Ferreira Carrasco.Problème : lesont foiré leurs trois dernières tentatives. Alors, coup de théâtre : c'est le gardien de but, Marko Dmitrović, qui se présente sur le point de penalty. De sang-froid, le portier serbe prend Oblak à contre-pied et ouvre le score. Mené, l'Atlético accélère le rythme et parvient à égaliser juste avant la pause grâce à l'inévitable Luis Suárez, auteur de son dixième pion en quatorze matchs de Liga cette saisonPourtant, l'Atlético peine vraiment à imprimer son jeu habituel et joue à se faire peur, comme sur l'occasion manquée par Kike García (50). Les esprits s'échauffent, et les, à l'image du stoppeur Felipe, commencent à perdre leurs nerfs. L'Atlético va-t-il craquer ? Non, parce que Suárez n'est pas un avant-centre comme les autres. Sur un long ballon aérien, l'Uruguayen fait parler l'expérience en tombant au duel avec Anaitz Arbilla. Penalty.Suárez se présente face à Dmitrović, un temps héros de la partie, et le trompe d'une jolie Panenka. De quoi rejoindre Leo Messi en tête du classement des buteurs de Liga 2020-2021 et offrir le succès à son équipe.Et voilà comment l'Atlético engrange une nouvelle victoire pour mettre le Real Madrid à sept points avec encore un match en retard à disputer. Ça sent bon.