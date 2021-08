L'Atlético arrache le nul contre Villarreal

Atlético de Madrid (3-5-2): Oblak - Hermoso (Kondogbia, 80e), Giménez (Lodi, 88e), Savić - Koke - Lemar (Cunha, 80e), M. Llorente, Ferreira-Carrasco (De Paul, 70e), Trippier - Correa, L.Suárez (Ñíguez, 70e). Entraîneur: Diego Simeone.



Villarreal (4-4-2): Rulli - Estupiñán (Pedraza, 63e), Mandi, Albiol, Foyth - A. Moreno (Groeneveld, 63e), Capoue, Trigueros, Pino (Gaspar, 80e) - Dia (Coquelin, 63e), G. Moreno. Entraîneur: Unai Emery.

L'Atlético de Madrid a poussé, l'Atlético de Madrid s'est fait piquer par le sous-marin jaune, mais l'Atlético de Madrid ne repart pas bredouille.Treize tirs à zéro, c'est le résumé chiffré d'une première période à sens unique entre un Atlético désireux de s'imposer pour récupérer la place de leader de Liga seul avec trois succès en autant de journées et Villarreal, dangereux sur le papier mais incapable d'obtenir une victoire lors des deux premières journées de championnat. Dès lors, les Madrilènes se sont mis en évidence avec de nombreuses frappes hors du cadre et quelques alertes pour Geronimo Rulli comme cette frappe de Thomas Lemar déviée sur le poteau (22). Mais globalement, lesn'ont pas déstabilisé le vainqueur de la C3 2020-2021 dans le premier acte.Pire encore: Villarreal est parvenu à concrétiser sa toute première frappe vers le but de Jan Oblak grâce à un tir enveloppé millimétré de Manu Trigueros. Un coup de froid dans le Wanda Metropolitano avant la réaction d'orgueil du champion d'Espagne en titre. Profitant d'une erreur de relance d'Alberto Moreno, Ángel Correa fait preuve de sang froid pour servir Luis Suárez en retrait et permettre aud'inscrire son premier but en Liga cette saison. En ébullition, l'enceintepousse encore pour empocher les trois points de la victoire. Oui mais voilà, l'Atlético laisse aussi des espaces en contre et Arnaut Groeneveld en profite pour redonner l'avantage à Villarreal. Un réalisme glacial suffisant pour tenir les trois points jusqu'à la dernière minute du temps additionnel. Mais alors que la toute première victoire de la carrière d'Unai Emery face à Diego Simeone en Liga se dessine, Aïssa Mandi et Rulli ne se comprennent pas et l'international algérien marque de la tête contre son camp. De quoi permettre aux Madrilènes de fêter ce match nul comme un succès.Deux tirs, deux cadrés, deux buts pour Villarreal. C'était le cousin de Jan Oblak aux cages ?