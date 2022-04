L'Atalanta surprise par le Hellas Vérone

Atalanta (3-4-3) : Musso - Scalvini (Pašalić, 86e), Palomino, Demiral (Djimsiti, 57e) - Hateboer (Pezzella, 57e), De Roon, Koopmeiners, Zappacosta - Malinovskyi (Miranchuk, 34e), Zapata, Boga (Muriel, 57e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.



Hellas Vérone (3-4-3) : Montipò - Ceccherini (Veloso, 71e), Günter (Sutalo, 31e), Casale - Faraoni, Tameze, Ilić, Lazović (Depaoli, 78e) - Barák, Caprari (Hongla, 78e), Simeone (Lasagna, 78e). Entraîneur : Marco Piccinni.

Hellas pour l'Atalanta, la réussite était du côté de Vérone ce lundi soir.Maladroite et peu inspirée, las'incline à domicile face auxce lundi soir (1-2).Dès l'entame, l'Atalanta montre qu'elle veut dicter le tempo de cette rencontre. Malheureusement pour les Bergamasques ce sont leurs maladresses qui vont rythmer cette partie. Joliment servi par Zapata, Malinovskyi ne perd pas de temps pour allumer la première mèche mais tombe sur Montipò (6). Sur un mouvement collectif des hommes de Gasperini, Koopmeiners remise de la tête pour Zapata qui ne parvient pas à attraper le cadre (37). Aux termes des arrêts de jeu de cette première période, le Colombien ne connaît pas plus de réussite après un cafouillage dans la surface véronaise (49). Muriel, son collègue, y va lui aussi de sa tête après un corner de Palomino mais Montipò veille (65).En face, le Hellas ne connaît que trop bien la musique et saisit crânement sa chance. Sur coup-franc, Caprari fait parcourir un premier frisson au sein de la défense adverse, tout heureuse de voir le cuir venir lécher la barre de Musso (26). Un bonheur de courte durée pour les locaux. Quelques instants plus tard, Simeone pique parfaitement son ballon au dessus du portier argentin avant que Ceccherini ne conclue, de la tête dans le but vide. Un remake de Nani et CR7 face en l'Espagne en 2010, le hors-jeu, tout de même checké à la VAR, en moins. Lesreprennent de plus belle après la pause. Suite à un une-deux avec Tameze, Ilić bute sur Musso mais le ballon lui rebondit sur la cuisse avant de franchir la ligne. Dans la foulée, Simeone laisse passer deux occasions de 3-0 (58et 59) avant que Barák ne trouve le poteau de Musso. Sur la contre-attaque qui suit, Zappacosta déborde et expédie une galette sur le crâne de Scalvini qui inscrit, pour l'honneur, son premier pion en Serie AAvec cette nouvelle défaite, l'Atalanta dit sans doute adieu à ses derniers espoirs d'être européen la saison prochaine. Comme le Napoli l'avait fait avec le Scudetto quelques minutes plus tôt.