L'Atalanta se prend les pieds dans la SPAL

Atalanta (3-4-1-2) : Sportiello - Toloi, Caldara (Muriel, 63e), Palomino - Gosens, Pasalic, Freuler (Djimsiti, 46e), de Roon - Gomez (Malinovskyi, 59e) - Zapata, Ilicic. Entraîneur : Gasperini.



SPAL (3-5-2) : Berisha - Cionek, Vicari, Igor - Strefezza, Valoti (Valdifiori, 78e), Missiroli, Dabo, Reca (Tomović, 85e) - Petagna, Di Francesco (Floccari, 72e). Entraîneur : Semplici.

Une défaite qui fait tâche.Jouer la lanterne rouge et la pire attaque de Serie A aurait dû être une aubaine pour les ouailles de Gian Piero Gasperini, mais laa flanché et a perdu trois points pour la cinquième fois depuis le début de la saison. Pourtant, elle n'attend pas longtemps pour faire sauter le verrou de Leonardo Simplici et la SPAL. Il suffit même d'un débordement de Duván Zapata façon bulldozer, puis d'une talonnade rotative de Josip Iličić, pour que l'Atalanta fasse déjà la course en tête (1-0, 17).Mais par la suite, c'est bien la SPAL qui se crée le plus d'occasions. Après l'entracte, sur un contre clinique mené par Arkadiusz Reca, Andrea Petagna punit l'Atalanta (1-1, 54). Un but qui fait mal aux locaux, d'autant que Reca est prêté par la, et que Petagna y a évolué plusieurs années. Coupée en deux, l'équipe de Gasperini craque même sur l'action suivante, quand Mattia Volati dégaine et aligne Marco Sportiello (1-2, 60). Luis Muriel, Mario Pašalić, Robin Gosens et Zapata essaient bien de ramener leur équipe à la hauteur de la SPAL, mais le miracle ne se produit pas, et l'Atalanta sort perdante d'une rencontre qu'elle aurait dû gagner.Un mois avant la réception de Valence en C1, Gasperini bougonne.