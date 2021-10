L’Argentine en « lune de Lionel »

Grâce à son succès face au Pérou (1-0) dans la nuit de jeudi à vendredi, l’Albiceleste compte désormais vingt-cinq rencontres consécutives sans la moindre défaite. Avec le billet pour la prochaine Coupe du monde pratiquement en poche, les coéquipiers de Lionel Messi commencent peu à peu à avoir la gueule d’un sérieux outsider au Qatar. En Argentine, depuis la victoire en Copa América, une véritable histoire d’amour lie le pays à cette sélection menée par Lionel Scaloni. Une relation puissante après des années compliquées étalée à l’Estadio Monumental.

« On se sent davantage représenté par ces mecs-là »

« Je crois que même lors de la finale de la Coupe du monde en 2014, il n’y avait pas un tel côte d’amour pour l’équipe. »

« Cette équipe peut être championne du monde »

« Dans cette sélection, tous comprennent qu’ils ont un travail à accomplir sur le terrain et qu’ils doivent le faire à la perfection. Et à côté de ça, tu as le meilleur joueur du monde qui va terminer les actions. Comme nous avec Diego. »

Par Georges Quirino-Chaves, à Buenos Aires

Tous propos recueillis par GQC sauf mentions // Photos : GQC et Iconsport.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quatre heures avant le coup d’envoi de la rencontre, les supporters sont déjà là. Même en pleine semaine. En Argentine, la, comprendre l’avant-match ou plutôt l’apéro, c’est sacré. Encore plus pour ceux qui retrouvent les tribunes pour la première fois depuis le début de la pandémie il y a un an et demi. Sur l’avenue Libertador, à quelques centaines de mètres de l’Estadio Monumental, les odeurs de grillade se mêlent déjà aux reflux d’alcool. Les nombreux vendeurs ambulants beuglent pour convaincre les passants d’acheter un drapeau mal imprimé à 800 pesos, un poncho certainement perméable ou un masque flippant de Messi.Canette de Quilmes à la main, Matías, 24 ans, maillot de l’Albiceleste sur les épaules, titube un peu au moment d’accrocher une banderole à un grillage avec ses potes. C’est un drapeau argentin avec la gueule de la Pulga imprimé au-dessus de l’inscription :. Visiblement ça va quand même., prévient celui qui est venu de Monte Grande en province de Buenos Aires pour voir le match avec ses amis qui enquillent les Fernet-Coca dans une bouteille en plastique coupée en deux. Un classique local. Ces gars-là font partie des plus de 36 000 chanceux qui ont réussi à obtenir une place pour assister à la rencontre entre l’Argentine et le Pérou ce jeudi soir en éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. Avec le protocole sanitaire, l’enceinte de River Plate est encore limitée à 50% de sa capacité. Il a donc fallu se battre pour obtenir le précieux sésame malgré un système de vente particulièrement pourri. Tous ont été obligés de patienter sur leur ordinateur dans une file d’attente virtuelle puis dans une autre bien réelle pour récupérer leur entrée à la billetterie du stade. Mais quand on aime, on ne compte pas. Même si cela signifie attendre plusieurs heures pour avoir son bout de papier.Le fait est que l’Argentine est en ce moment. C’était le jeu de mots en une du quotidien sportifcette semaine pour accompagner la photo de cesprêts à tout pour voir leur sélection et surtout leur numéro 10 désormais adulé à domicile., prévient le journal tout excité. Cristian en est une preuve. Avec sa mère et sa sœur, ils ont roulé plus de 1500 km depuis Santiago del Estero au nord du pays pour aller au match., assure celui qui porte sans pression un chapeau type arlequin bleu ciel et blanc.Sûrement parce que cette équipe a mis fin en juillet dernier à vingt-huit ans de lose en s’adjugeant le trophée continental au Maracanã face au Brésil de Neymar. Difficile de rêver mieux., pense Fede Rodas, journaliste à Direct TV Sports et bord-terrain ce soir-là.. Au point d’avoir déjà fait zapper la génération des Mascherano, Higuaín ou Biglia. Même si Messi reste plus que jamais le favori du public, il n’est plus le seul aujourd’hui dans les cœurs. Comme sur le terrain, lapartage désormais l’affiche et l’amour des supporters avec des coéquipiers devenus soudainement charismatiques. Lorsque la speakrine de l’Estadio Monumental égrène le nom des joueurs dans l’avant-match, des chants personnalisés tombent des tribunes à l’annonce d’Emiliano « Dibu » Martínez, le gardien de but, Rodrigo De Paul, le milieu de terrain qui en plus de porter ledubalance des passes lasers de quarterback, Ángel Di María, le héros du Maracanã mais aussi Lionel Scaloni, le patron d’un groupe désormais surnommé « La Scaloneta » , un bus qu’il mènerait lui-même sur l’autoroute de la win., expliquait cette semaine un sélectionneur toujours prompt à tempérer l’enflammade propre à son pays.Une force collective qui permet à l’Argentine, sans être flamboyante comme contre l’Uruguay dimanche dernier (3-0) , de s’imposer quand même. Ce jeudi soir, l’Estadio Monumental a ainsi pu exploser sur le but de la tête de Lautaro Martínez ou sur ce penalty péruvien loupé en deuxième période. Possiblement en raison de l’intimidation qu’exerce désormais un gardien de but argentin qui n’a encaissé qu’un but sur les cinq dernières rencontres. L’émergence du défenseur central de Tottenham, Cristian Romero, y est aussi pour quelque chose. Grâce à cette solidité, l’Albiceleste, vainqueur du Pérou 1-0, n’a plus connu la défaite depuis 25 matchs. Deuxièmes des qualifications au Mondial derrière le Brésil, les coéquipiers de Lionel Messi comptent neuf points d’avance sur la cinquième place de barragiste à six journées de la fin. Le Qatar se présente en toute sérénité. À des années-lumière de la dernière campagne d’éliminatoires. Quand le sextuple Ballon d’or était obligé de claquer un triplé en Équateur lors de l’ultime journée pour éviter à son pays l’humiliation d’un no-show en Russie., faisait remarquer ce mercredi sur ESPN Sergio Batista, milieu de terrain champion du monde argentin en 1986 avec Maradona sur le terrain et Bilardo sur le banc.Reste que la Scaloneta n’a pas croisé la route d’une puissance européenne depuis un match amical contre l’Allemagne en octobre 2019 (2-2 à Dortmund). Difficile dans ces conditions de véritablement jauger cette équipe argentine qui n’a pour l’instant à son programme qu’un seul match face à une sélection du Vieux Continent avant de rejoindre Doha : une alléchante opposition contre l’Italie en juin 2022 pour déterminer le superchampion entre le vainqueur de l’Euro et celui de la Copa América. Sergio Batista, lui, n’a pas besoin d’en voir plus. Comme plusieurs millions d’Argentins, il a déjà cette intime conviction :. Trente-six-ans après c’est le moment ?