L'Allemagne désosse le Portugal

Dominateurs dans le jeu et explosifs devant, les hommes de Joachim Löw ont lancé leur Euro en dynamitant un bloc portugais dépassé (2-4). La preuve que, non, il ne faudra pas enterrer trop vite cette Allemagne-là.

À Munich, il pleut des CSC

L'Allemagne est là

Portugal (4-2-3-1) : Rui Patrício - Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro - Danilo Pereira, William Carvalho (Rafa Silva, 58e) - Bernardo Silva (Renato Sanches, 46e), Bruno Fernandes (Moutinho, 64e), Diogo Jota (André Silva, 83e) - Cristiano Ronaldo. Entraîneur : Fernando Santos.



Allemagne (3-4-3) : Neuer - Rudiger, Hummels (Can, 63e), Ginter - Kimmich, Kroos, Gündoğan (Sule, 73e), Gosens (Halsen - Gnabry (Sané, 87e), Müller, Havertz (Goretzka, 73e). Entraîneur : Joachim Löw.

Par Andrea Chazy

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On dit de Joachim Löw qu’il a parfois les doigts qui sentent mauvais, qu’il s’apprête à mourir avec ses idées. Mais au terme de ce Portugal-Allemagne que son équipe a survolé, il faudrait peut-être aussi dire que Joachim Löw a le mérite de croire en une idée, son idée : voir son équipe jouer, jouer, jouer. Avec toujours un peu de naïveté derrière, quelques lacunes aussi, mais aussi avec une machine offensive qui se rode jour après jour. Le Portugal en est la première victime, sûrement pas la dernière, mais ce qui est sûr, c’est qu’il ne faudra pas enterrer les Allemands trop vite.Sous un soleil éclatant qui trône au-dessus de l’Allianz Arena, les Portugais sont pourtant rapidement obligés de se mettre à l’abri. Car c’est un orage, un vrai, qui s’abat sur les têtes de la bande à Cristiano Ronaldo dès l’entame. Robin Gosens pense même ouvrir le score sur un délicieux centre de Ginter, mais voit sa joie n’être que de courte durée à la suite d'un hors-jeu de Gnabry. Ce n’est qu’une question de temps. À l’image d’un boa constricteur, l’Allemagne étreint le Portugal jusqu’à l’asphyxie, mais va commettre une erreur.Une seule erreur que Cristiano Ronaldo va se charger de punir : à la suite d'une ouverture délicieuse de Bernardo Silva pour Diogo Jota, le bomber de la Juve convertit une passe délicieuse de Jota qui avait fixé Neuer au préalable. Le coup est dur, mais lane baisse pas les bras. Et continue à jouer, à enchaîner les phases de possessions, à profiter des boulevards dans le couloir droit de la défense portugaise. Au point de finir par tout faire exploser. 35minute de jeu, nouveau débordement de Gosens, dont le centre est dévié dans son but par le pauvre Ruben Dias. Trois minutes plus tard, c’est un centre de Thomas Müller que Raphaël Guerreiro pousse dans ses filets. La pause arrive, le Portugal peut filer reprendre son souffle.Au moment de revenir sur l’herbe chaude de son jardin, Müller a le regard d’un homme dont la mission n’est pas terminée. Ses coéquipiers aussi. Alors la machine allemande se remet en route. Le mouvement commence côté droit, arrive jusqu’à Gosens côté gauche dont le centre tendu trouve Kai Havertz pour le break. Le piston de l’Atalanta est en feu, et va même y aller de son pion personnel juste avant de sortir à l’heure de jeuhistoire de rafraîchir une stat' qui fait mal : la dernière fois que les Portugais avaient encaissé quatre buts dans un match, c’était le 16 juin 2014 face... à l’Allemagne. Le match est plié, mais le Portugal s’attèle quand même à sauver les meubles et sa différence de buts : Diogo Jota débloque son compteur sur une remise de Ronaldotandis que Renato Sanches s’occupe de son côté de fracasser le montant droit de Manuel Neuer. Anthony Taylor siffle enfin la fin du spectacle et un constat s’impose : devant des fans emballés, l’Allemagne a envoyé un message à l’Europe.