Khazri livre sa version de la fin de saison stéphanoise

?? "Je suis allé voir Loïc Perrin pour qu'on récompense les kinés, les femmes qui s'occupent de notre linge et les autres salariés"Invité de @Rothensenflamme, Wahbi Khazri dément être allé négocier une prime de maintien seulement pour les joueurs de Saint-Étienne. pic.twitter.com/Bf8xcTlDGU — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 1, 2022

HMO

Khazrigole pas.Relégué dans un stade Geoffroy-Guichard à feu et à fumigènes, l’AS Saint-Étienne a vécu une descente en Ligue 2 dans le chaos le plus total. Et alors que ce mercredi, L’Équipe a révélé que les joueurs stéphanois auraient tenté de négocier une prime de maintien, Wahbi Khazri est venu apporter quelques précisions au micro de RMC :(le coordinateur sportif des Verts, NDLR)La récompense des salariés serait donc une idée des joueurs et non du club, selon le numéro dix.Autre point important, l’international tunisien dément les prétendues vacances du médecin du club lors du sprint final et la blessure d’Hamouma le jour de son anniversaire La saga des révélations ne fait que commencer dans le Forez.