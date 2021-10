Juventus-Torino, c'est aussi de la littérature

Ce samedi, le derby della Molle joue sa 205e représentation historique. Une rivalité qui court depuis 1907 et aura particulièrement inspiré les auteurs locaux, jamais avares en bons mots comme en belles lettres, pour encapsuler la passion que leur inspire l'une ou l'autre équipe. Un évènement aura à lui seul mobilisé la créativité des grandes plumes italiennes : la tragédie de Superga de 1949, qui aura provoqué la disparition des joueurs du Torino des années 1940, dont la formation était alors considérée comme la plus grande équipe transalpine de l'histoire.

Juve-Toro : l'impossible choix

« La Vieille Dame, c'est un "espéranto" du football, le Toro est un jargon local. »

Superga, Buzzati et la puissance du souvenir

« Pourquoi ne pleure-t-on pas autant d'autres hommes illustres ? Parce que les grands joueurs de football sont plus beaux, plus simples, plus évidents, plus jeunes et, aux heures de bonheur, au milieu des arènes, ils sont l'incarnation d'un conte de fées. »

Par Adrien Candau

On ne sait pas combien de litres d'encre cette rivalité a précisément fait couler. Seulement que ça fait 114 ans que ça dure, et que personne n'est lassé de la chroniquer. Sur le terrain, les forces sontdevenues inégales, mais il y a toujours eu quelque chose à en dire. Ou plutôt à écrire. D'abord, cette dualité de classe que la Juventus et le Torino ont longtemps incarnée, décrite par l'écrivain transalpin Mario Soldati dans son roman, publié en 1964. Dans cet ouvrage, l'homme de lettres décrivait ainsi un échange courtois entre unde la Juventus et un fan du Torino :Souvent décrit comme un écrivain pro-, Soldati avait en réalité le cœur partagé entre la Vieille Dame et le Torino :, écrivait celui qui réalisera aussi plusieurs films à partir de la fin des années 1930.Son refus de choisir publiquement entre les deux clubs lui sera d'ailleurs espièglement reproché par son homologue et ami Indro Montanelli, auteur d', une œuvre adaptée au cinéma par Roberto Rossellini en 1959 :Soldati ne fut cependant pas le seul homme de lettres italien à se passionner pour les deux clubs. Le journaliste et nouvelliste Giovanni Arpino voyait dans la Juventus et le Torino l'expression de deux identités piémontaises, de deux histoires à la fois liées et antagonistes :Arpino aimait aussi considérer la Juve comme l'incarnation sportive des valeurs de l'industrie turinoise. La Vieille Dame, forte de son football productif, efficace et discipliné, lui évoque le mouvement implacable d'une chaîne de montage, qui s'interdit le moindre mouvement superflu.Pour le romancier, c'est cette précision, méthodique et mécanique, qui confère au jeu déployé par lesune beauté plastique particulière :(par stylet, Arpino se réfère ici aux poignards à lame triangulaire utilisés au Moyen-Âge, NDLR). » La fascination d'Arpino pour lesle poussera même à écrire un poème en hommage à la formation piémontaise, intitulé, dont voici quelques extraits choisis :Et le Toro ? Arpino l'apprécie pour sa dimension dramatique. Décimé par la catastrophe aérienne de Superga, puis privé de sa star montante, Gigi Meroni, fauché par accident par la voiture d'un supporter du Toro en 1967, l'autre club turinois convoque un récit tragique. Les Grenats seront aussi ensuite orphelins du joueur le plus capé de leur histoire, Giorgio Ferrini, décédé en 1976 d'une rupture d'anévrisme, à seulement 37 ans., écrivait Arpino.C'est d'ailleurs la tragédie, plus précisément celle du grand Torino et de l'accident d'avion de Superga, qui aura mobilisé le plus la créativité des grandes plumes italiennes. Le 4 mai 1949, un vol spécial transportant l'équipe du Torino s'écrasait sur la colline de Superga, dans les environs de Turin. Tous les joueurs du Toro sont tués sur le coup. L'Italie toute entière est sous le choc. Elle vient de perdre ce qui est alors la plus grande équipe de club de son histoire, alors que les Grenats venaient de remporter cinq Scudetti de rang en Serie A. En hommage au Torino, Arpino composera notamment un poème en dialecte piémontais,. Mais c'est sans doute un autre grand auteur transalpin, Dino Buzzati, qui marquera le plus les esprits, en se fendant d'un superbe article chroniquant la vie à Turin après la catastrophe.Envoyé dans la capitale piémontaise par la, le célèbre auteur dudécrit une ville en suspension, dignement rassemblée pour faire le deuil de la formationPrésent aux obsèques des joueurs, Buzzati achèvera son article sur ces lignes, qui exaltent la puissance évocatrice du souvenir, capable de survivre à la tragédie elle-même :C'est cependant une autre envolée lyrique - à la paternité inconnue - que citent aujourd'hui davantage les joueurs et supporters du Toro, pour rendre hommage aux victimes de l'accident de Superga :