Justin Frisson

Justin brin de soleil

« Il ne s'épanche pas dessus, mais que je crois que la situation à la maison n'a pas toujours été très simple pour lui. »

Fils à maman

« Ce qui rend Galtier spécial, c’est ce qu’il dégage en tant que personne. C’est quelqu’un d’honnête, de très direct, et c’est très important pour un entraîneur. »

Nice people

Par Adrien Candau

Propos de Maarten Stekelenburg recueillis par AC, autres propos issus de Onze Mondial, ESPN.com et BBC Sport.









C'est d'abord l'histoire d'un type qui voulait se faire une place. Pour y parvenir, certains choisissent de souffler la tempête, de renverser la table et d'exhiber leurs différences pour être sûrs d'être vus et entendus. D'autres ont simplement joué naturellement dans leur registre. Dégoté leur propre créneau. Pour ce faire, encore faut-il pouvoir se garer n'importe où. Nul ne l'a mieux compris que Justin Kluivert, alors fraîchement transféré à la Roma à l'été 2018. Quand une bonne partie de ses équipiers fonçaient dans la capitale italienne en Porsche ou en Lamborghini, l'ex-prodige de l'Ajax débarquait tous les jours en Fiat à Trigoria, le centre d'entraînement de la Louve :Contrairement à Patrick, son célébrissime paternel, Justin Kluivert est petit. Il inspire aussi naturellement la sympathie. Un peu comme une Fiat 500. Sauf qu'une fois le capot ouvert, c'est autre chose. Car Kluivert junior va vite. Beaucoup trop, même, pour la défense de l'OM, début février en Coupe de France. Un match que le numéro 21 des Aiglons aura survolé, en plantant deux buts et en signant une passe décisive pour Andy Delort. Il faut croire que certains enfants stars n'ont pas de difficulté à se faire un prénom.S'il l'avait voulu, Justin Kluivert aurait pourtant pu changer de blase. Tuer le père dans l'œuf, son ombre encombrante avec. Mais non., confiait le joueur, dans une longue interview pour"Viens voir le match"Adopter le patronyme de sa mère ne l'aurait de toute façon pas davantage préservé des lumières médiatiques. Épouse de Patrick Kluivert de 2000 à 2004, Angela van Hulten a eu troisavec l'ancienne superstar de l'Ajax et du Barça : Quincy, Ruben et donc Justin. Avant de faire à plusieurs reprises les choux gras des tabloïds.D'abord en 2008, où Angela et sa mère insultaient copieusement Rossana Lima, la nouvelle chère et tendre de Patrick, alors venue accompagner l'ancien joueur deschercher ses enfants. Puis en 2017, où Van Hulten avait fait les gros titres pour sa relation avec un certain Danny K, condamné à 54 mois de prison pour blanchiment d'argent. Justin, qui a prioritairement été élevé par sa mère, n'a donc peut-être pas passé l'enfance idyllique que beaucoup lui imaginent., estime Maarten Stekelenburg, qui a eu le joueur sous ses ordres pendant deux ans avec la sélection U19 des Pays-Bas.De fait, Justin Kluivert ne se plaint pas. Jamais. Les petits écarts de saont vite été pardonnés et oubliés. Justin serait même en réalité davantage un fils à maman qu'à papa., précise-il. Illustration en 2018, où il file à la Roma plutôt que de continuer à creuser son sillon à l'Ajax. Au plus grand mécontentement de son paternel., expliquait alors Patrick.(Mino Raiola, NDLR)Rome, où Justin aura cassé un bon paquet de reins pendant sa première saison en Italie. Avant de rentrer dans le rang lors de son second exercice, puis d'être successivement prêté à Leipzig et Nice. Il faut croire que le rouge et noir lui sied bien. Quand il n'est pas blessé, c'est lui qui est aligné sur l'aile du 4-4-2 béton de Christophe Galtier. À gauche ou à droite, peu importe : Kluivert sait y faire. Provoquer, puis sniffer la ligne pour centrer pour son avant-centre. Botter avec habilité les coups de pied arrêtés. Dribbler vers l'intérieur du terrain, pour combiner dans l'axe avec ses partenaires., reprend Stekelenburg.Justin Kluivert, pourtant, ne s'est pas toujours senti spécial. En U15 à l'Ajax, il tape dans l'œil de ses formateurs, mais doute encore de sa capacité à faire une carrière professionnelle chez les Lanciers."Vous savez que parmi vous, seulement un ou deux, trois grand maximum, auront la chance de devenir professionnels."Parmi eux, son pote Matthijs de Ligt qui lui avait amicalement hurlé dessus en demi-finales de C3 face à Lyon en 2017 pour qu'il bouge davantage son popotin en défense., concédera Justin.À 22 ans, le bonhomme ne semble pas encore être un footballeur fini. Son bilan statistique est perfectible (22 matchs, 5 buts et 5 passes décisives cette saison), et il lui faut encore s'établir sur la durée dans un club. Il se dit d'ailleurs que le Gym réfléchirait sérieusement à lever l'option d'achat de 15 millions d'euros, que la Roma a adjoint au prêt du Néerlandais. Ce qui tomberait bien, parce que Justin semble en pincer sérieusement pour Christophe Galtier :Comprendre : Kluivert se plaît sous le soleil niçois. Une ville où le stationnement est particulièrement épineux en centre-ville. Mais où les petits malins qui circulent en Fiat ont justement de bonnes chances de se trouver une place.