James Rodríguez : « Je ne sais même pas contre qui Everton joue »

Les probabilités pour que James Rodríguez porte de nouveau le maillot d’Everton sont… faibles.Le milieu offensif colombien pousse pour un départ et ne cache plus son désintérêt pour les, a-t-il déclaré en live sur Twitch ce jeudi soir.Arrivé sur les bords de la Mersey à l’été 2020, il a planté huit buts et délivré six passes décisives en 26 matchs avec Everton la saison passée. L’AC Milan et l’Atlético de Madrid se seraient positionnés pour s’attacher les services du joueur à la patte gauche diabolique, mais aux habitudes nocturnes discutables.À Milan et Madrid, les boites de nuit l’ont déjà mis sur liste VIP.