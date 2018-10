Insigne mystifie Liverpool

Nettement dominé par des Napolitains beaucoup plus entreprenants balle au pied, Liverpool a longtemps cru contenir les offensives des Azzurri. Avant que Lorenzo Insigne ne surgisse au bout de la nuit pour permettre aux Partenopei de décrocher un succès amplement mérité.



SSC Napoli (4-4-2) : Ospina – Maksimović, Koulibaly, Albiol, Mario Rui – Allan, Hamšík (Zieliński, 81e), Fabian Ruiz (Verdi, 68e), Callejón – Insigne, Milik (Mertens, 68e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.



Liverpool (4-3-3) :Alisson – Alexander-Arnold, Gómez, van Djik, Robertson – Wijnaldum, Milner (Fabinho, 76e) , Keita (Henderson, 19e) – Salah, Mané (Sturridge, 88e), Firmino. Entraîneur: Jürgen Klopp.

Il ne manquait qu'un but. Un but, rien qu'un, au milieu de toutes ces passes léchées, ces une deux chaloupés et ces appels bien pensés. Mais Naples a vendangé, encore et encore, face à destendance petit bras ce mercredi soir. Avant d'enfin trouver la faille, par un trou de souris. Un trou où s'est engouffré un petit homme au grand talent. Un homme nommé Lorenzo Insigne Les, conscients que toute bonne soirée se double d'une ambiance musicale de qualité, décident d'entrée d'envoyer du son. Lesdéroulent alors leur partition collective, le tout rehaussé par quelques solos où chacun tente d'imposer son genre musical préféré. Allan , énervé comme un métalleux au milieu d'un pogo, se met ainsi à faire la loi au milieu en galopant partout. Sauvage, mais c'est sans surprise Lorenzo Insigne qui s'avère être le joueur le plus funky de la première période : après avoir envoyé une sacoche à ras de terre à la 10minute qui lèche le poteau d'Alisson, l'Italien s'offre un petit pont gourmand sur Naby Keita, même si ce râleur de Callejón préfère piailler sur l'ailier de poche, en lui disant qu'il l'a oublié sur le côté droit. Un chouia rabat-joie, l'Espagnol n'a pas non plus tout à fait tort : tout cela est bien joli, mais le Napoli n'a toujours rien concrétisé. De son côté, Liverpool ne concède pas non plus des masses d'occasions et reste tranquillement dans le tempo, en se contentant de gicler en contre.Un contenu cependant bien trop minimaliste pour Klopp, qui exhibe ses plus belles grimaces colériques sur la touche. Problème : ses poulains ont toujours autant de mal à accorder leurs violons et ne montrent pas grand-chose en début de second acte. Naples se décide alors à changer de morceau. Fini le classique harmonieux de la première période, place à un tube rock plus nerveux et incisif. Après un une-deux chaloupé avec Insigne, Milik allume un gros pétard qu'Alisson détourne in extremis, tandis qu'Hamšík multiplie les changements d'ailes et les passes longues, plus verticales. Fabián Ruiz et Milik font alors passer quelques frissons sur le but des, et une reprise de Callejón est même sauvée sur sa ligne par Gómez. Surtout, Mertens, bien servi par Mario Rui , fracasse la barre desd'une volée à bout portant en toute fin de match. Décourageant pour n'importe qui. N'importe qui, sauf Lorenzo Insigne . Au bout de la nuit, l'Italien s'arrache pour pousser au fond des filets un centre tendu de Callejón. Un pion de renardeau, qui fait chavirer de plaisir le San Paolo et lance la campagne européenne du Napoli. Qui défiera donc le PSG les pectoraux gonflés et les abdos bien en place, le 24 octobre prochain.