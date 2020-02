Guingamp arrache le derby breton

Guingamp (4-3-3) : Caillard - Mellot, Sorbon, Niakaté, Palun - Phiri, Valdivia (Pierrot, 22e(Ngbakoto, 44e)), M'Changama - Pelé, Gomis, Rodelin (Carnot, 75e). Entraîneur : Sylvain Didot.

Lorient (4-4-2) : Nardi - Hergault, Laporte, Fontaine, Le Goff - Laurienté, Lemoine (Le Fée, 46e), Abergel, Cabot (Marveaux, 68e) - Wissa, Kitala (Hamel, 73e). Entraîneur : Christophe Pélissier.

Guingamp à la pêche au gros.Sous le ciel bleu breton, Guingamp a attendu les dernières longueurs d'une partie animée pour faire chuter le leader lorientais (2-1). Les ingrédients étaient réunis pour assister à une belle rencontre : des Merlus en pleine bourre (4 succès consécutifs en championnat en 2020), des Costarmoricains légèrement requinqués et un Roudourou bien garni. Gonflés à bloc et portés par un Rodelin omniprésent, les locaux sont les premiers à se montrer dangereux, mais se font rapidement surprendre par l'efficacité du buteur maison des visiteurs. Au point de penalty, Yoane Wissa profite du bon centre de Le Goff pour assommer Caillard en claquant son quinzième but de la saison (0-1, 6). Dans une première période rythmée et marquée par trois blessures (Valdivia et Pierrot côté EAG ; Lemoine côte FCL), Guingamp se rebiffe.La première récompense intervient à la suite d'un beau mouvement côté droit et d'un brin de réussite, Pelé profitant du mauvais dégagement de Laporte pour marquer de près d'un pointu (1-1, 37). Les deux équipes ne lâchent pas le morceau après l'entracte, le ballon circulant d'une cage à l'autre et les offensives se multipliant. Plus à l'aise en contre, Lorient compte sur la vitesse d'un Laurienté remuant pour faire la différence. Puis quand le nul semble se profiler, un homme décide de faire exploser le public guingampais. Après un centre de Pelé, le ballon revient en retrait dans les pieds de Youssouf M'Changama, qui envoie une mine colossale dans la lucarne de Nardi (2-1, 90). Pour la première fois en 2020, Lorient est battu en championnat, mais conserve sa première place au classement.Guingamp peut toujours rêver d'une place dans le top 5.