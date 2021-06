Guillaume Hoarau prolonge d'un an à Sion

? #?????????? Le FC Sion a l’immense plaisir d’annoncer la prolongation du contrat de ????????? ?????? pour une nouvelle saison ! ?Le communiqué?????? ????? ???????? ?#FCSion #TousEnsemble? — FC Sion (@FCSion) June 8, 2021

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Oubliez la présidentielle, Hoarau 2022 !Ce mardi soir, Guillaume Hoarau a prolongé son contrat d'un an avec le FC Sion, tout juste maintenu dans l'élite suisse après un barrage aller-retour prolifique remporté face à Thoune, second de D2 (4-1, 2-3). Arrivé l'été dernier dans le chef-lieu du Valais après six saisons riches aux Young Boys, Hoarau (37 ans) a planté 8 buts et délivré 3 passes décisives en 24 matchs toutes compétitions confondues en 2020-21, la plupart en fin de saison lorsque les Sédunois avaient le plus besoin de son flair et de son mètre 92. Le directeur sportif Barthélémy Constantin, fils du sulfureux président , s'est dit «» .La der des ders pour le Réunionnais ?