Guardiola-Simeone, la guerre des mondes

D'un côté, Pep Guardiola, son jeu de possession et son armada offensive. De l'autre, Diego Simeone, ses guerriers morts de faim et sa rigueur défensive. Le quart de finale entre Manchester City et l'Atlético de Madrid est sans aucun doute l'affiche proposant l'opposition de styles la plus flagrante (et intéressante) à ce stade de la compétition. Deux modèles aux antipodes, qui ne s'étaient plus chamaillés depuis une double confrontation qui avait laissé un goût amer au Catalan au printemps 2016. L'heure des retrouvailles a sonné.

Résiste, prouve que tu existes

Tous les chemins mènent à Saint-Denis

Par Quentin Ballue

3 mai 2016. Dernière chance pour Pep Guardiola de ramener la coupe aux grandes oreilles en Bavière, avant de s’envoler pour Manchester. Giflé par le Real Madrid en 2014 et le Barça en 2015, le Catalan a cette fois-ci l’Atlético de Madrid comme ultime obstacle pour rallier la finale. Enfin la bonne ? C’était compter sans la détermination et la hargne desde Diego Simeone., dira Guardiola, comme un aveu d’impuissance face au verrou. Désormais à la tête de Manchester City, le jeune quinquagénaire retrouve ce mardi un homme et une équipe qui ont tout pour le rendre chèvre. Une double confrontation en forme de test de patience et de maîtrise de ses nerfs.Retour en arrière. Dans un Vicente-Calderón en ébullition, Saúl Ñíguez s’offre un slalom mémorable dans l’arrière-garde allemande et s’en va placer le ballon dans le petit filet de Manuel Neuer. Lespréservent bec et ongles ce petit but d'avance, malgré 19 frappes bavaroises, un missile de David Alaba sur la barre et 74% de possession pour le Bayern. Au match retour , le coffre-fort perd (un peu) en étanchéité. Dans une Allianz Arena survoltée, les hommes de Guardiola reviennent à hauteur grâce à un coup franc de Xabi Alonso. L'Atlético ne baisse pas sa garde et encaisse, avant de rendre la monnaie au retour des vestiaires. Fernando Torres lance Antoine Griezmann en profondeur, et le Mâconnais trompe Manuel Neuer, obligeant alors le Bayern à marquer deux fois. Robert Lewandowski marquera, mais cela ne suffira pas. L’Atlético acculé, l’Atlético martyrisé (12 corners et 34 tirs concédés), mais l’Atlético qualifié., glisse alors le technicien argentin.Et Guardiola de s’incliner :Deux styles aux antipodes, qui n'empêchent pas les deux coachs de se respecter mutuellement., rappelait Guardiola à Movistar+."Ça ne me plaît pas, je ne le sens pas."Six ans plus tôt, à la veille de la demi-finale aller, l’élève de Marcelo Bielsa dressait le portrait de son adversaire :Le constat vaut encore aujourd’hui. Certes, lesont soufflé le chaud et le froid cette saison, à l'image d'un énorme black-out en décembre (quatre défaites en Liga), mais le druide Simeone a remis ses troupes dans la bonne direction avec sa potion magique habituelle. Résultat : depuis le revers surprise contre la lanterne rouge Levante, l'Atleti a aligné six victoires en championnat, effacé l'obstacle Manchester United en C1 et retrouvé une défense un peu plus solide (quatre buts encaissés sur ses huit derniers matchs).Des parades de classe de Jan Oblak. Des guerriers, partout. En défense, où Stefan Savić et Josema Giménez continuent d’appliquer ce qu’ils ont appris à côté de Diego Godín, comme dans l’entrejeu, à l’image de Rodrigo de Paul, tel un poisson dans l’eau dans son rôle de chien de garde. Et quelques éclairs devant, signés João Félix, Antoine Griezmann, Luis Suárez ou Ángel Correa., se félicitait Griezmann au soir de l'élimination desUne tactique à laquelle le champion d'Angleterre est fréquemment confronté, en témoigne encore le 0-0 concédé sur la pelouse de Crystal Palace en mars . Et ce soir, pour l'Atleti, 90 minutes en mode survie, pour confirmer que len'est pas mort.