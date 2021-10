Gonzalo Higuaín pourrait s'arrêter à la fin de la saison

ABC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Gonzalo !La MLS n'était pas la cure de jouvence espérée par le plus brestois des Argentins. Gonzalo Higuaín serait même en train de disputer sa dernière saison, à en croire le tabloïd anglais The Sun , qui affirme que l'ex-star du Real Madrid et de la Juventus pourrait bien raccrocher les crampons à la fin de la saison. Attiré par le projet de David Beckham à l'Inter Miami en septembre 2020, l'ancien attaquant de l'n'y arrive plus. Miné par les blessures à répétition, il apparaît hors de forme. À 33 ans, il n'entre plus dans les plans de l'entraîneur Phil Neville, avec seulement 11 buts en 35 rencontres.Le journal anglais rapporte aussi les soucis financiers de l'Inter Miami. Éliminée des play-offs, l'équipe est en difficulté et cherche à réduire sa masse salariale. Selon le tabloïd, Pipita pourrait rompre son contrat un an avant la fin et prendre sa retraite. Une rupture qui serait bienvenue pour le club puisqu'elle lui ferait économiser 5,7 millions de dollars. Une situation qui pourrait porter préjudice également à Blaise Matuidi L'Inter Miami charo.