Giresse : « L’Argentine est une équipe qui laisse des espaces »

Quelques heures après avoir assisté au repoussant France-Danemark (0-0) à Moscou, Alain Giresse a suivi avec intérêt la rencontre entre l’Argentine et le Nigeria (2-1). L’ancien milieu de terrain des Bleus en a donc profité pour évoquer sa déception après l’élimination des Super Egales, donner son avis sur l’Albiceleste et avouer avoir du mal à s’enthousiasmer pour son ancienne équipe tricolore. Qu’il se rassure, il n’est pas le seul.

« Les Argentins devaient être dans l’action. Ils ont su l’être en marquant un très beau but par Messi. »

« Les Argentins ont un gros potentiel offensif. »

« Contre le Danemark, la France n’a quasiment rien montré. »

Propos recueillis par Alexis Billebault

C’est dommage pour le Nigeria. Mais il a fait preuve d’une certaine naïveté. Il tient sa qualification, mais il a continué à attaquer d’une manière à mon avis un peu trop désordonnée.Des erreurs de placement ont été commises. Attaquer, pourquoi pas, mais en évitant d’aller vers la percussion. Car face à une équipe comme l’Argentine, qui dispose de grosses individualités et de vrais arguments offensifs, cela peut faire très mal. Et ça a été le cas.L’Argentine est un grand pays de football qui est passé tout près d’une élimination au premier tour d’une Coupe du monde. Ce qui lui arrive rarement. Elle était dans l’obligation de gagner, de montrer quelque chose. Il était donc logique qu’elle prenne les choses en main pour essayer de marquer rapidement, de se rassurer. Il y avait une énorme pression sur elle. Moins sur le Nigeria. Les Argentins devaient être dans l’action. Ils ont su l’être en marquant un très beau but par Messi, qui aurait pu doubler la mise sur coup franc.Contrairement à Ronaldo , qui est surtout un finisseur, Messi est un organisateur et un finisseur. Ses coéquipiers le cherchent beaucoup, c’est vrai.L’Argentine mise beaucoup sur lui, sur son talent, sa capacité d’accélération. Il sait se rendre disponible, il est exact que le jeu de son équipe tourne beaucoup autour de lui. Le danger ne vient cependant pas que de lui. Il suffisait de regarder le banc de touche, avec Dybala, Agüero. Les Argentins ont un gros potentiel offensif...C’est parce que c’est une équipe qui va vers l’avant, qui se découvre. Il y a effectivement des failles. L’Argentine aime avoir le ballon. Elle laisse des espaces.Les Français vont trouver en face d’eux un adversaire qui sera boosté par ce succès. Il arrivera plus confiant, plus serein.Ce sera un match couperet. Ou ça passe, ou ça casse, et la France aura atteint ses limites.Je le suis raisonnablement. Ce sera un match à élimination directe. Contre le Danemark, la France n’a quasiment rien montré, face à un adversaire très défensif. Les Bleus ont besoin d’espaces pour s’exprimer. On attend d’eux autre chose. Davantage de créativité, de spontanéité. Au moins, ce match a facilité les choses.Pour Didier Deschamps , le choix va être plus simple. Il avait décidé de faire jouer des joueurs remplaçants lors des deux premiers matchs. Or, on ne peut pas vraiment dire que ces derniers aient été très convaincants. À mon avis, l’équipe qui débutera face à l’Argentine samedi à Kazan sera très proche de celle qui a battu le Pérou (1-0).Ils n’allaient pas dire que c’était nul.Deschamps ne peut pas le dire. Même si c’était un match ennuyeux, même si depuis le début de la Coupe du monde, ce n’est pas très enthousiasmant, les voyants sont au vert, puisque la France est qualifiée.