Falcao taille Mundial

Le traumatisme Escobar

Le pacte de Lima

Par Adrien Candau

Propos de Radamel Falcao issus de la revue Líbero et de Goal.com, ceux de Renato Tapia repris d'une interview donnée à Panamericana TV.

L'image n'a sans doute jamais tout à fait cessé de hanter Radamel Falcao . Celle de Soner Ertek, le 22 janvier 2014, qui venait lui chatouiller beaucoup trop virilement le genou gauche. La Colombie toute entière ne tardait alors pas à apprendre la nouvelle. Le soldat Falcao est tombé. Il ne participera pas à la Coupe du monde 2014. Sans lui, laatteindra tout de même les quarts de finale du Mondial brésilien en offrant un jeu enthousiasmant. Reste ce léger arrière-goût d'inachevé. Peut-être qu'avec Falcao devant, les auraient pu sauter l'obstacle brésilien pour goûter au dernier carré . Ou peut-être pas. Qu'importe, ce mardi 19 juin, face au Japon, Radamel Falcao et la Colombie vont définitivement tourner la page :va disputer son premier match de Coupe du monde. Et toucher du doigt ce qui constitue «» , à 32 piges passées. Il n'était donc pas trop tard.Pour le Colombien, la Coupe du monde a semble-t-il toujours fait office de fil conducteur d'une carrière plutôt décousue, en club comme en sélection. Son premier souvenir de football ? «» À l'époque, Falcao a huit ans, vit au Venezuela avec sa famille, alors expatriée, mais s'enflamme déjà pour les. Surtout, il comprend que la Coupe du monde est sans doute un peu plus que du football. Quitte à parfois devenir une question de vie ou de mort, à l'image de la fin tragique du défenseur André s Escobar, assassiné le 2 juillet 1994 à Medellín, après avoir marqué un but contre son camp , qui a éliminé la Colombie du Mondial. «Falcao, lui, débarque en sélection en février 2007, lors d'un match amical face à l'Uruguay. Et s'impose progressivement au poste d'attaquant de pointe les années suivantes. Létal en club, alors qu'il empile les buts du côté de Porto, il est sensiblement moins décisif sous le maillot de la, avec laquelle il ne plante qu'un pion en dix matchs lors des qualifications du Mondial 2010. Il faudra attendre l'avènement de José Pékerman à la tête de la sélection, qui met en place un jeu collectif axé sur la possession et l'offensive, pour le voir enfin s'épanouir. L'attaquant frappe ainsi neuf fois lors des qualifications de la zone Amérique du Sud pour le Mondial 2014. La suite ne sera pas tout à fait aussi idyllique. Falcao manque l'aventure brésilienne, avant de piocher un peu plus avec la, avec laquelle il ne trouvera le chemin des filets que deux fois en huit matchs lors des qualifications pour le Mondial russe. Ce qui ne l'empêchera pas de prouver qu'il reste un poison pour à peu près n'importe quelle défense, comme la France se l'est vue douloureusement rappeler en amical fin mars dernier Reste que pour s'assurer de voir le Mondial russe,a parfois dû ruser comme un renard. Sa deuxième partie de saison avec Monaco en atteste. Auteur de 18 pions en 26 matchs de Ligue 1, Falcao, officiellement gêné par une blessure à la cuisse, n'a semble-il pas trop forcé sur son physique lors de sa seconde partie de saison monégasque, où il n'a frappé que deux fois en huit matchs depuis début février. En interview, le Colombien ne se privait d'ailleurs pas, quatre mois avant le Mondial, de sous-entendre qu'il zieutait déjà vers la Russie : «Un rêve qu'il a aussi atteint en se muant en diplomate de circonstance. Le 10 octobre dernier, un match nul assurait respectivement auxet à son adversaire du soir, le Pérou, une qualification et une place en barrages pour le Mondial russe au détriment du Chili, sèchement battu par le Brésil. Falcao avait alors fait le sale boulot en concluant ce que certains médias sud-américains ont nommé «» : «» , relatait à la fin de la rencontre le milieu péruvien Renato Tapia . Un petit arrangement qui a logiquement fait jaser. Mais ça, Radamel Falcao s'en tamponne : onze ans après ses début en sélection,va enfin pouvoir croquer dans la