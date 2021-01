FA Cup : City et Chelsea passent sans encombre

QB

Manchester City n'a plus perdu un match de Cup à l'Etihad depuis 2015, et la série continue. Dix-huitième de Championship et sans la moindre victoire sur ses six derniers matchs, Birmingham n'a rien pu faire pour déjouer les pronostics. Bernardo Silva a rapidement mis les siens sur orbite d'une magnifique reprise de volée (8), en profitant d'un mauvais dégagement. Le Portugais n'avait plus scoré depuis juillet dernier, alors il s'est rattrapé en signant un doublé sur un caviar de Kevin De Bruyne (15). Déjà buteur contre Chelsea le week-end dernier, Phil Foden a remis ça pour donner un peu plus d'ampleur au score (33). Riyad Mahrez aurait lui aussi pu participer à la fête, mais son but a été refusé pour un léger hors jeu. Après-midi sans accroc pour Pep Guardiola, qui a pu économiser ses cadres en sortant Rúben Dias, João Cancelo et Kevin De Bruyne dès la mi-temps, tout en donnant du temps de jeu à des jeunes comme Felix Nmecha (20 ans) et Taylor Harwood-Bellis (18 ans). L'après-midi parfait.Finaliste de la dernière édition, Chelsea a débuté sa quête d'une neuvième FA Cup au petit trot ce dimanche. Lesont profité de la réception de Morecambe, club de League Two, pour retrouver des couleurs après quatre semaines compliquées. Sans but depuis deux mois, Timo Werner a retrouvé le chemin des filets, reprenant de près une tête de Kai Havertz, consécutive à un centre de Hakim Ziyech (44). Excellente nouvelle pour Frank Lampard, moins pour Olivier Giroud, encore une fois remplaçant. Mason Mount s'était auparavant offert un beau cadeau d'anniversaire en ouvrant le score d'une frappe rasante (18). De retour dans les cages, Kepa Arrizabalaga s'est notamment distingué en captant sur sa ligne un centre-tir vicieux qui aurait pu donner une autre tournure à la rencontre (12). Les Londoniens ont planté deux autres pions par Callum Hudson-Odoi, sur une ouverture de Ziyech (49), et enfin Havertz, sur une galette de César Azpilicueta (85).