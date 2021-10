En proie à un immense scandale sexuel, la Ligue féminine américaine suspend ses matchs

EG

Le football aussi a droit à sonVendredi, une enquête signée The Athletic faisait l’effet d’un tremblement de terre aux États-Unis. Les joueuses de NWSL (National Women Soccer League) Sinead Farrelly et Meleana Shim y accusaient avec des détails glaçants leur ancien entraîneur Paul Riley de rapports sexuels forcés. Les conséquences n’ont pas tardé à tomber : le coach en poste au North Carolina Courage a été limogé et les matchs prévus ce week-end ne seront pas joués.Figures de proue du football féminin américain, Alex Morgan et Megan Rapinoe ont réagi., affirme la première, quand la seconde sort la sulfateuse :Elle a été entendue. Selon The Athletic , Lisa Baird (la patronne de la ligue) et Lisa Levine (la conseille générale) ont été évincées par le conseil d’administration ce samedi.En ne réagissant pas, les deux Lisa ont forcé leur destin.