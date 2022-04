Éliminé au premier tour, Didier Drogba ne sera pas président de la Fédération ivoirienne

CG

Un week-end d'élections. Didier Drogba ne sera pas le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. L'ancien attaquant a été éliminé ce samedi dès le premier tour, étant largement devancé par Idriss Diallo et Sory Diabaté. La légende ivoirienne n'a récolté que 21 voix sur les 130 exprimées contre 59 et 50 pour ses deux rivaux, qui se retrouveront au second tour. Une déception pour Drogba, très soutenu par la population, mais qui n'est pas parvenu à convaincre les présidents de clubs ivoiriens. Cette élection devrait marquer la fin d'une crise de gouvernance à la tête de la FIF, celle-ci ayant été reportée à plusieurs reprises depuis 2020. Un argument de plus pour Samuel Eto'o dans la course au titre du plus grand joueur africain de l'histoire.