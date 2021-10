Derby County fait appel de ses douze points de suspension

The Administrators at @dcfcofficial have lodged an appeal against the 12-point deduction imposed on the Club’s 2021/22 season total on 22 September 2021.https://t.co/CTTiwTFbtu#EFL — EFL Communications (@EFL_Comms) October 11, 2021

AB

Cela ne va pas se passer comme cela. En proie à de grosses difficultés financières , Derby County a été placé en redressement judicaire en septembre et avait, en parallèle de cette décision, écopé d'un retrait de 12 points. Pire encore, l'entraîneur des, Wayne Rooney, a même déclaré que son président et propriétaire du club ne répondait même pas à ses appels Lede Derby a décidé ce lundi de faire appel de cette déduction de points et d'en référer à un comité d'arbitrage indépendant qui étudiera les arguments des deux partiesavant de rendre son verdict. Si le club du Derbyshire venait à obtenir gain de cause, cela lui permettrait de sortir de la zone de relégation où il pointe à la dernière place avec seulement 2 petits points.Stop the Count(y) !