Découvrez les principaux qualifiés pour le second tour préliminaire de la Ligue des champions

Des soirées européennes de plus en plus folles.Si l'Euro a fermé ses portes pour les trois prochaines années, les tours éliminatoires des compétitions européennes battent leur plein.Ce mardi soir, 12 équipes sur 16 se sont qualifiées pour le second tour préliminaire de la Ligue des champions. Parmi elles, Ferencváros a assuré à Prishtina grâce au triplé de son virevoltant international albanais Myrto Uzuni (3-1 au retour, 6-1 au général), le Flora Tallinn n'a pas tremblé à Malte sur la pelouse des Hibernians Paola (3-0, 5-0 au général) et Ludogorets a confirmé son court avantage acquis face au Shakhtyor Soligorsk au terme d'un match poussif, mais sauvé par le but de Kiril Despodov (1-0 à l'aller comme au retour). Le Dinamo Zagreb a géré son avance en Islande face au Valur, en tablant sur le retour de ses internationaux croates et suisse (2-0, 3-2 à l'aller).La surprise de la soirée reste la volée infligée par les Lincoln Red Imps (Gibraltar) au champion luxembourgeois du Fola Esch : 5-0, après un nul 2-2 au Grand-Duché . Accordant ainsi le droit aux premiers nommés d'affronter le CFR Cluj, passé proche de la catastrophe sur la pelouse du Borac Banja Luka (1-2 après prolongation, 3-1 à l'aller) à cause d'un certain Stojan Vranješ Les spécialistes auront également remarqué les difficultés accrues de Malmö face à au Riga FC (1-1 en Lettonie après un maigre 1-0 en Suède, à 11 contre 10) et la balade des novices slovènes de Mura contre une faible équipe de Shkëndija (5-0 au retour, 6-0 au général).Dans l'attente du tableau complet, le Legia Varsovie devra batailler face à Bodø/Glimt pour assurer sa qualification ce mercredi.