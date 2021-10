Un Kebbal complet, chef !

Géographie, corps de crevette et Atlético de Madrid

« Je pensais que j’étais devenu nul. Quand je voyais des 2003, qui avaient cinq ans de moins que moi, entrer dans des matchs où je restais sur le banc, ça faisait mal. J’habitais seul, je ne jouais pas : je voulais que ça se termine. »

Kebbal-OM : rendez-vous manqués

« J’avais tellement honte, je n'aimais pas trop gueuler devant les clients de la boulangerie. Il ne faisait que bouffer, boire, il ramenait tous ses copains, c'était la guinguette. »

Vitres cassées, dragibus verts et bonnet d'âne

« Il fallait limite appeler Pascal le grand frère. Dès qu'il a pu être licencié, il nous a sauvé la vie, et probablement la sienne. »

« Il y a beaucoup d'hommes dangereux dans ce milieu »

Trottinette, cafards et Vélodrome

Par Clément Gavard et Adrien Hémard, à Reims

Tous propos recueillis par CG et AH









C’est une demi-finale de Coupe de Provence dont peu se souviennent. Même le score a sombré dans l’oubli. Pourtant, en ce jour de printemps 2010, les U10 de l’AS Monaco affrontent ceux du Burel FC, petit club formateur du nord de Marseille, qui va réaliser l’exploit : se qualifier en finale malgré l’expulsion de deux de ses joueurs. Ilan Kebbal fait partie des fautifs. Tout sourire, il raconte :Du côté de la rade de Brest, Magnetti détaille un peu :Un épisode qui en rappelle un autre à Biba Kebbal, mère de, qui défend son fils :Deux accrochages d’ados, qui pourraient faire croire qu’Ilan Kebbal est un garçon à problèmes. Raté. Car si le gringalet marseillais a dû se battre pour se hisser au plus haut niveau, ce n’est qu’au sens figuré.L’histoire d’Ilan Kebbal, c’est d’abord celle classique d’un gamin dont le talent met tout le monde d’accord, mais qui rencontre un problème de taille : la sienne. Ballon au pied, le petit Kebbal affole toutes les défenses de Provence., se souvient Hugo Magnetti. Le milieu brestois ajoute :Sauf que dans le foot, le physique et la taille, ça compte. Surtout aux yeux des directeurs des centres de formation, qu’Ilan Kebbal a écumés., se marre la mère de celui qui estime avoir fait, sans jamais parvenir à en convaincre un seul de lui offrir une place.Du genre boute-en-train, Ilan Kebbal relativise ses échecs à répétition."Pas grave, la prochaine fois.", assure Hugo Magnetti, qui convainc, lui, le SC Bastia à 16 piges, et laisse son pote à quai au Burel :Recalé partout, Kebbal porte donc jusqu'à sa majorité les couleurs du Burel, où œuvre sa mère Biba :La crise d’adolescence vient corriger quelque peu le tir, et à 17 ans, le gamin frêle prend une dizaine de centimètres et quelques kilos. Ce qui change tout :L’Atlético en question, c’est bien celui de Madrid. À l’époque, Biba n’y croit pas :Mais après une semaine d’essai en Espagne, Ilan Kebbal préfère opter pour la Gironde. Un choix prudent, mais pas payant.Volonté de réussir en France pour prouver aux autres clubs leur erreur, barrière de la langue, crainte de se perdre à l’Atlético... Les raisons de ce choix sont multiples."Je joue à l’Atlético", tranche Kebbal. Direction Bordeaux donc, où Patrick Battiston fait pencher la balance :, apprécie Kebbal, propulsé au milieu de la génération Tchouaméni-Koundé. Problème : après une bonne première saison, Battiston change de poste. Matthieu Chalmé prend les commandes de l’équipe, et Kebbal sort du onze., reconnaît le Rémois.tacle Magnetti, légèrement chambreur.Placardisé, Kebbal est au fond du trou :Après un rebond avorté à Amiens --, Ilan Kebbal décide de rebrousser chemin. Il se relance en National 3, au club marseillais de Côte bleue. Un choix osé pour un type de 20 ans désireux de se rapprocher de la cour des grands :, raconte celui qui rentre alors chez papa et maman, et qui vit de ses allocations chômage. Un retour à Marseille salvateur, mais toujours pas à l’OM - qui l’a longtemps suivi - avec qui Kebbal a multiplié les rendez-vous manqués, que ce soit en débutant ou plus tard, adolescent :Un coup dur pour ce supporter marseillais, qui a faitet qui aujourd’hui encoreEn fait, la vie d'Ilan Kebbal a toujours tourné autour du ballon., précise Fabien Mercadal, qui l'a entraîné la saison dernière à Dunkerque.Dès ses premiers pas précoces à l'âge de huit mois, le minot, déjà obsédé par les ballons, fait deviner à ses parents qu'il finira footballeur., se marre encore la maman Biba, qui se souvient surtout avoir eu toutes les difficultés du monde à gérer le petit dernier d'une fratrie de trois enfants (deux garçons, une fille). Un mot revient quand il s'agit d'évoquer le caractère du bambin : l'hyperactivité., avoue le principal intéressé.Quand il ne traînait pas avec les copains du quartier des Néréides, à Saint-Marcel, le jeune Kebbal passait du temps à sedans la boulangerie familiale, où ses parents ont longtemps travaillé avant de changer de profession., raconte le fiston. De son côté, Biba se souvient des passages du jeune Ilan :Une histoire de famille, comme souvent : Kebbal a une relation fusionnelle avec sa mère, qui prend du plaisir à raconter la vie de son fils, mais également avec son frère et sa sœur, qu'il aimait embêter quand il était l'enfant roi du foyer. Dans une salle de classe, c'était la même rengaine : Kebbal n'était pas le plus sérieux, mais il ne passait pas non plus inaperçu., raconte Magnetti.De son côté, Kebbal ne cache pas que l'école n'étaitet qu'il n'est, au plus grand regret de Biba :Le football, justement, c'est probablement ce qui a permis à Biba et Toufik, les parents de l'heureux élu, de ne pas perdre la tête à force de courir après le petit Ilan, qui a aussi la particularité d'avoir. La maman se souvient du casse-tête :Il lui a en tout cas donné un sens, sans trop le savoir. Avant de rejoindre la cour des grands, le Franco-Algérien a pratiqué le foot comme l'immense majorité des gamins de son âge peuvent le faire, c'est-à-dire pour le plaisir., lance-t-il.Au point aujourd'hui d'en avoir fait un métier, avec toujours cet avantage de bénéficier d'un entourage sain, ce qui est presque devenu anormal dans le monde du football professionnel. Magnetti :Une connaissance du milieu idéale pour ne pas perdre la tête à la moindre proposition alléchante. Tout au long de sa jeunesse, les parents Kebbal ont vu défiler une ribambelle de personnes intéressées, parfois trop, et désireuses de prendre leur enfant sous leur aile., prévient la mère d'Ilan.Aujourd'hui, Kebbal n'a toujours pas quitté l'Hexagone, l'Inter et l'Atlético appartenant pour le moment à l'histoire ancienne. Il a en revanche poursuivi son aventure beaucoup plus au nord, où le mot « dégun » n'a aucun sens et où l'accent est moins chantant que dans sa contrée de naissance : direction Reims. Pourquoi ?(l'équipe réserve, NDLR) » , se souvient Kebbal, qui a convaincu le club champenois en un essai :L’idée du Stade de Reims - comme pour Boulaye Dia avant lui - était de polir le talent Kebbal en réserve et via des prêts., confie Mathieu Lacour, le DG du club.Après six mois en réserve, et un prêt écourté à Lyon-Duchère (printemps 2020 oblige...), Ilan Kebbal s'est finalement rapproché de la mer du Nord en posant ses valises à Dunkerque.Dans le Nord, Fabien Mercadal a insisté pour le recruter après avoir flashé sur le bonhomme lors d'un Lyon la Duchère-Bastia Borgo quelques mois plus tôt., assume Kebbal, qui regrette même de ne pas l'avoir vu trouver un nouveau banc.Se sentir comme à la maison, c'est peut-être une condition essentielle pour voir Kebbal se sentir bien sur un terrain, alors que celui-ci avait choisi de vivre à quelques centaines de mètres du centre d'entraînement dunkerquois pour limiter son temps de trajet en trottinette. Reste quand même ce souvenir d'un joueur pas comme les autres chez Fabien Mercadal :"Coach, je sais pourquoi vous venez me voir."D'un cocon à un autre, il n'y a qu'un pas, ou plutôt près de trois heures de route en bagnole. Après un prêt gagnant pour tout le monde, Kebbal a laissé sa trottinette sur place pour mettre le cap sur Reims, où il a retrouvé de la stabilité, de la confiance, et surtout la possibilité de se montrer dans l'élite. Un nouveau tournant dans sa carrière et un début de célébrité à gérer, notamment en coulisses où les prétendants à la nouvelle pépite champenoise sont d'un seul coup devenus légion., métaphorise Biba.(de la même agence, NDLR)Kebbal est prévenu : il n'est pas question de prendre la grosse tête ou de profiter de son nouveau statut pour chambouler son environnement. En parallèle du ballon, la priorité actuelle est même ailleurs pour le milieu offensif, passionné de mode, mais très casanier : décrocher le permis de conduire à 23 ans pour ne plus être dépendant de la trottinette, du vélo, ou même des autres (sa femme, notamment) pour se rendre à l'entraînement. Plus au sud, dans le foyer familial, on a surtout coché une date, celle du 22 décembre, où Kebbal est attendu pour fouler pour la première fois la pelouse du Vélodrome., sourit la maman.Pas d'inquiétude, Ilan Kebbal a normalement passé l'âge de casser des fenêtres.