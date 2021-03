David et Lille couchent l'OM au buzzer

Deux buts très tardifs de Jonathan David ont permis au LOSC de venir à bout d'un Olympique de Marseille valeureux mais sans idées (2-0), et de conserver sur le fil la première place du championnat. Ainsi s'achève l'intérim sur le banc marseillais de Nasser Larguet.

19

Ntcham, de boulet à pompier

David, éloge de l'abnégation

Lille (4-4-2) : Maignan - Çelik, Fonte, Botman, Reinildo - Ikoné, André, Sanches (Xeka, 73e), Weah (Araújo, 75e) - Yazıcı (Bamba, 57e), David. Entraîneur : Christophe Galtier.



Marseille (4-3-3) : Mandanda - Lirola, Balerdi, Ćaleta-Car, Nagatomo - Ntcham (Khaoui, 46e), Kamara, Gueye - Thauvin (Germain, 63e), Milik, Payet (Benedetto, 87e). Entraîneur : Nasser Larguet.

Il aura suffi d'une erreur, d'une faute de main, la seule de Steve Mandanda dans une soirée dont il était jusqu'ici l'unique héros, pour tout faire basculer. Longtemps frustrés par un Olympique de Marseille discipliné et par le portier international français, Lille et en particulier Jonathan David ont eu le mérite d'y croire jusqu'au bout et de forcer leur destin. À l'affût sur une frappe de Jonathan Ikoné relâchée par le gardien marseillais, l'attaquant canadien a offert au LOSC un succès qui pourrait compter en fin de saison, et qui lui permet pour le moment de retrouver un trône de leader brièvement délaissé à l'Olympique Lyonnais. Avant de s'offrir le doublé, toujours sur un service d'Ikoné. Laborieux, mais globalement mérité.Fraîchement dépossédé de sa place de leader par Lyon, et sous la menace du PSG, Lille connaissait dès le coup d'envoi le deal : gagner, pour rester premier. Une donnée bien intégrée par les Dogues, qui étendent rapidement à la pelouse de Pierre-Mauroy la circulation en sens unique en vigueur dans la plupart des rues du centre-ville de Lille. Et mettent d'emblée la pression sur le but de Mandanda via un tir de Yazıcı contré par la main de Balerdi (4), une reprise en pivot d'un Weah trop gourmand et une tête mollassonne de Çelik cueillie par l'international français (5), décisif ensuite sur cette demi-volée claquée de Sanches (14).Son équipe frissonnant à nouveau sur ce centre au cordeau de Reinildo loupé de peu par David (14) et cette frappe d'André déviée en corner (16), Nasser Larguet doit rapidement se résoudre à revoir ses plans. Passé le quart d'heure de jeu, l'intérimaire marseillais donne deux coups de clé dans son entrejeu, recentrant Payet et décalant Ntcham côté gauche pour mieux contenir Ikoné. Un serrage de boulons plutôt judicieux : si Weah, David ou Sanches ouvrent quelques fenêtres dans l'arrière-garde olympienne, Lirola, Balerdi ou Mandanda veillent à immédiatement les claquer. Frustrant pour Lille, maître du ballon mais en mal d'idées et de justesse aux abords des seize mètres, en attestent ces deux petits tirs cadrés au repos sur onze tentatives.C'est une de plus que l'OM, à peine menaçant sur ce tir lointain de Kamara bien capté par Maignan (35), et c'est autant que sur le premier quart d'heure de la deuxième période, lequel laisse augurer d'un second acte plus enlevé. Mais quand Weah et David pensent faire le plus dur, sur un centre en retrait d'Ikoné et une action en solitaire dans la surface marseillaise, Mandanda joue les sauveurs. Auteur d'une superbe horizontale sur l'enroulé de l'Américain ((53),sort du pied le tir du gauche en angle fermé du Canadien (63).Galtier a beau dégainer Bamba, Xeka puis Araújo, et ses ouailles crier au penalty (83), ni Clément Turpin, ni l'arrière-garde marseillaise ne se laissent abuser par des Lillois de moins en moins tranchants au fil des minutes, et fatalement en route vers leur troisième nul de suite à la maison, après ceux concédés face à Brest et Strasbourg. C'est compter sans Jonathan David, en embuscade sur ce tir d'Ikoné relâché par Mandanda, et de nouveau à point nommé sur ce service de l'international français. Deux pions qui portent à neuf son nombre de réalisations en Ligue 1 sous le maillot lillois. Et qui ramènent surtout le LOSC, auteur de son dixième match consécutif sans défaite en Ligue 1, sur le toit du championnat. Loin, très loin devant l'Olympique de Marseille.