Crystal Palace torpille Tottenham avec un doublé d'Odsonne Édouard

Crystal Palace (4-3-3) : Guaita - Ward, Andersen, Guehi, Mitchell - Gallagher, Kouyaté (Milivojević, 67e), McArthur - Ayew (Olise, 86e), Benteke (Édouard, 84e), Zaha. Entraîneur : Patrick Vieira.



Tottenham (4-3-3) : Lloris - Emerson, Tanganga, Dier (Rondon, 12e), Reguilón - Højbjerg, Skipp, Winks (Davies, 60e) - Lucas, Kane, Alli. Entraîneur : Nuno Espírito Santo.

Fin de série pour Tottenham, qui s'est lourdement incliné ce samedi après-midi à Crystal Palace (3-0) sur la pelouse de Selhurst Park, après trois succès lors des trois premières journées de championnat.Privé de nombreux joueurs au coup d'envoi (Heung-min Son et Steven Bergwijn blessés, Cristian Romero, Davinson Sánchez et Giovani Lo Celso en quarantaine), le leader du championnat est fantomatique et dominé par desentreprenants (dix-huit tirs à deux ainsi que 63% de possession de balle pour les joueurs de Patrick Vieira), à l'image de Wilfried Zaha. L'international ivoirien fait passer un premier frisson dans les gradins de Selhurst Park d'une frappe trop croisée, puis enchaîne avec un festival côté gauche avant de centrer pour Conor Gallagher qui bute à bout portant sur Reguilón et Lloris. Le gamin, prêté par Chelsea , fait de nouveau parler la poudre au retour des vestiaires mais voit sa reprise détournée par Rondon.À force de subir, les coéquipiers de Harry Kane se frustrent et passent à dix suite à l'expulsion de Japhet Tanganga, coupable en cinq minutes d'une violente poussette sur Zaha - déclenchant au passage un début de mêlée générale - puis d'un tacle trop rugueux sur Jordan Ayew. En infériorité numérique, lessont recroquevillés dans leur surface et finissent par craquer sur un penalty de Zahaconsécutif à un centre de Gallagher stoppé par la main gauche - très mal positionnée - de Ben Davies. Selhurst Park est en feu et s'embrase un peu plus quelques minutes plus tard grâce à Odsonne Édouard qui plante le but du break moins d'une minute après son entrée en jeu. L'ancien attaquant du Celtic y va même de son doublé dans les derniers instants de la rencontre après un service parfait de CallagherUn grand soleil et une première victoire cette saison, qui plus est contre Tottenham : Patrick Vieira pouvait-il rêver d'un meilleur samedi après-midi ?