Cristiano Ronaldo offre la victoire à United dans le temps additionnel contre Villarreal

Manchester United (4-2-3-1) : de Gea - Telles (Fred, 89e), Varane, Lindelöf, Dalot - McTominay, Pogba (Cavani, 75e) - Sancho (Matić, 75e), Fernandes, Greenwood (Lingard, 89e) - Cristiano Ronaldo. Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.

Villarreal CF (4-3-3) : Rulli - Foyth, Albiol (Mandi, 73e), Pau Torres, Alberto Moreno (Rubén Peña, 73e) - Parejo, Étienne Capoue, Trigueros (Pervis Estupiñán, 61e) - Yéremi Pino (Moi Gómez, 73e), Alcácer (Boulaye Dia, 58e), Danjuma. Entraîneur : Unai Emery.

Nuit de folie à Old Trafford.Malgré les difficultés, Manchester United est parvenu à l'emporter face à Villarreal dans les derniers instants (2-1) et peut dire merci à Ronaldo.La bande de Solskjær , à la recherche d’une victoire obligatoire, a précipité beaucoup d’occasions. Les imprécisions de Cristiano Ronaldo ou Mason Greenwood ont dès lors ouvert la voie aux contres espagnols, emmenés par Arnaut Danjuma et son missile à l’entrée de la surface, venu se fracasser sur les poings de David de Gea (10). L’ailier gauche régale, trouvant dans la foulée la tête de Paco Alcácer qui voit son ballon à bout portant de nouveau claqué par de Gea (17). La défense rouge n’a pas rassuré, souligné par l’incompréhensible perte de balle de Diogo Dalot dans sa zone, sans pour autant qu’Alcácer ne parvienne à cadrer son face à face (31). Mi-temps et soulagement sur la Sir Matt Busby Way.Pour les Mancuniens, de répit il n’y en aura malheureusement eu aucun après la pause. Lancé dans la profondeur, Danjuma met son compère Alcácer sur orbite qui s’arrache en taclant et la pousse au fond. Duo gagnant. De son côté, ce United grisé a finalement dû s’en remettre à ses inexorables individualités. Sur un corner, Alex Telles est en effet trouvé par Bruno Fernandes dans les dix-huit mètres, avant d’enchaîner d’une sublime reprise sans contrôle. Le Brésilien a réveillé la patrie et ramené les siens à la surface. Et au dessus de cette mêlée, se trouve monsieur Ronaldo. Dans le temps additionnel, CR7, peu en réussite jusque-là, a su profiter de l'astucieuse remise de Jesse Lingard pour fusiller Gerónimo Rulli et plonger la moitié d'une ville dans l'extaseManchester United se replace en tête du groupe F et devra désormais batailler avec l'Atalanta pour le trône.