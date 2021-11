Guingamp sort gagnant de ses retrouvailles avec Saint-Brieuc

Guingamp (4-5-1) : Youfeigane - Sivis, Sampaio, Lemonnier, Mombris - Diarra (Carnot, 62e), Ba (Roux, 85e), Livolant, Barthelmé (Cathline, 62e), M’Changama - Gomis (Abi, 72e). Entraîneur : Stéphane Dumont.



Saint-Brieuc (4-5-1) : Pattier - Le Marer, Kerbrat, Jean-Pierre, Angoua - Dembélé (Papin, 87e), Allée (Bloudeau, 80e), Nassi (Remars, 61e), Benhaim (Sagna, 80e), Lavigne - Rivollier (Oudjani, 80e). Entraîneur : Didier Santini.

CG, au stade de Roudourou

La fête des voisins costarmoricains.Pour la première fois depuis plus de 25 ans, Guingamp et Saint-Brieuc ont vu leurs chemins se croiser ce samedi après-midi à l'occasion du huitième tour de la Coupe de France. Sous une météo pluvieuse et venteuse, l'EAG a fait respecter la hiérarchie en disposant difficilement du pensionnaire de National 1 dans un Roudourou qui n'avait pas fait le plein (1-0). Dans une rencontre ouverte avec une équipe visiteuse joueuse, les Guingampais ont fait la différence sur corner grâce à un coup de casque de Lemonnier trompant le gardien briochin Pattier, décisif quelques secondes plus tôt sur un tir de Livolant et sonné sur l'ouverture du score après avoir heurté son montant.Trop timides et pas assez tranchants dans le premier acte, les Griffons sont revenus avec de meilleures intentions après la pause. Ce qui a obligé les hommes de Dumont à subir en restant trop souvent regroupés dans leur moitié de terrain, sans pour autant craquer face aux vagues briochines. Il a également fallu de la réussite aux locaux, qui ont vu l'ancien de la maison Kerbrat et Lavigne trouver la barre de Youfeigane en moins de dix minutes. Saint-Brieuc n'a pas manqué d'opportunités de recoller (Lavigne, Allée) et d'offrir une séance de tirs au but au parcage, mais l'EAG a fait le dos rond tout en jouant mal ses dernières balles de contre. L'essentiel est assuré dans le derby et Guingamp peut désormais se tourner vers les 32de finale.Reste maintenant à ne pas attendre un nouveau quart de siècle pour se retrouver sur un terrain de foot.