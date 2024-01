Issu d’une famille d’agriculteurs, Pierre Lemonnier réagit à l’actualité

« Je ne connais pas un autre footballeur qui vient de ce milieu. »

Pur produit breton, fils et frère d’éleveurs de porcs, Pierre Lemonnier est particulièrement touché par l’actualité qui entoure les agriculteurs et leur mécontentement. Dans un entretien publié par L’Équipe ce samedi, le défenseur guingampais a pu donner son sentiment sur la crise que traverse la profession. « Tu as beau bien faire ton métier, si le cours du porc est bas, tu n’as pas le choix que de vendre ton porc presque à perte. C’est un vrai problème aujourd’hui dans l’agriculture. Donc je suis du côté des agriculteurs », explique-t-il.

ll affirme également qu’il est compliqué pour les agriculteurs, et surtout les débutants, de joindre les deux bouts : « Pour quelqu’un qui s’installe aujourd’hui, comme mon frère, même s’il s’en sort, ce n’est pas facile. Il y a beaucoup de réflexions sur comment réussir à gratter quelques centimes sur des coûts de production qui peuvent impacter leurs salaires ». Il est également revenu sur son enfance, à la ferme, alors que ses parents se démenaient pour travailler et l’emmener au foot avec son frère (également passé au centre de formation de Rennes). « Nos parents nous emmenaient, c’était à quarante-cinq minutes, et ils rattrapaient le dimanche ce qu’ils n’avaient pas pu faire. Aujourd’hui, ils bossent encore le dimanche. Quand on travaille avec du vivant, il n’y a pas vraiment de jours de repos ».

