Comment les supporters de Newcastle ont accueilli le nouveau propriétaire saoudien

Tout n'est pas noir ou blanc à Newcastle., estime Steve, employé de The Back Page, magasin de souvenirs footbalistiques au coeur de Newcastle.Au détour d’une phrase, Steve aborde sans que l’on y pousse la nature du nouveau propriétaire. Le fonds public d'investissement a comme président Mohammed Ben Salmane, prince héritier d'Arabie saoudite et vice-Premier ministre depuis 2017. Un homme que la CIA considère comme le commanditaire de l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, qui aurait, selon maintes sources, été torturé, tué puis démembré au consulat saoudien d’Istanbul en 2018.Cela n’a pas empêché le gérant de The Back Page d’accrocher un grand drapeau saoudien - disponible à l’achat - au milieu de son magasin., se défend Steve, agacé.En novembre,, un canard local, publiait un sondage selon lequel 84.4% des fans de football « neutres » considéraient que le rachat de Newcastle était une bonne nouvelle. Lesdes, eux, semblent majoritairement heureux du. Certains le sont pleinement, et sans vergogne, comme ceux qui en marge du match nul à Crystal Palace le 23 octobre, scandaient un chant dont le refrain étaitD’autres sont plus nuancés, et nombreux sont ceux qui, comme Steve, ont l’air de penser que, dans le football moderne, il n’est plus possible de tutoyer les sommets sans avoir des propriétaires. Dans un pub aux abords de St James Park, un supporter ajoutait :