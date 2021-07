Créteil, Bastia-Borgo et Boulogne repêchés par la FFF, Sedan en National 1

[COMMUNIQUE OFFICIEL]C'est officiel le CSSA évoluera en National 1 la saison prochaine !!Retrouvez ici le communiqué officiel du clubhttps://t.co/7iHte5VN4b pic.twitter.com/q6G9AAw9jo — CSSA (@_CSSA) July 13, 2021

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Des bols d'air frais et un déçu.Ce mardi, le Comité exécutif (Comex) de la FFF a statué sur le sort et la composition du prochain championnat de National 1. Créteil, qui espérait un repêchage de longue date après sa relégation , a obtenu gain de cause, tout comme Bastia-Borgo et l'ancien lointain pensionnaire de Ligue 1, l'US Boulogne CO.Seul le dernier du précédent exercice, le SC Lyon, entre-temps redevenu Lyon-La Duchère, devra évoluer en National 2 en 2021-2022. Le club a aussitôt fait part de son intention de contester la décision via ses canaux de communication.À cause de la pandémie et d'une saison quasi blanche au-delà de la troisième division, le National 1 n'enregistre donc qu'une seule descente... et une seule montée : celle de Sedan, meilleur deuxième de N2 à l'issue de la saison 2019-20, dernière saison homologuée en date. Les Ardennais, dauphins de Bastia cette année-là, peuvent s'estimer très heureux : après huit journées de N2 en 2020-2021, ils étaient douzièmes sur seize.Au moins, cela rapproche un club historique du monde professionnel.