Colin Bell est décédé

FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Triste nouvelle en Angleterre...Les fans de Manchester City ont appris avec émotion, ce mardi soir, la disparition de Colin Bell, ancienne grande figure anglaise du club dans les années 1960 et 70, des suites d'une maladie non liée à la Covid-19. Le club a annoncé la nouvelle sur son site officiel et a partagé des images de son ancien milieu de terrain international aux 48 sélections.Colin Bell, c’est 152 buts en 492 matchs pour leset notamment un titre de champion d’Angleterre en 1968 et une Cup l’année suivante. Preuve de l’importance du joueur pour le club du nord de l’Angleterre : l'une des tribunes de l’Etihad Stadium porte son nom aujourd'hui. Un premier hommage pourrait lui être rendu, ce mercredi soir, lors du derby face à Manchester United en League Cup.2021 reprend les mauvaises habitudes de 2020...