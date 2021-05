Clermont, l’éruption attendue

Après des années de flirt, le Clermont Foot 63 est enfin à deux doigts de conclure avec la Ligue 1 : en cas de victoire contre Sochaux ce samedi, les Auvergnats seraient assurés de terminer deuxièmes et d’obtenir une première montée historique pour le club. Tout sauf une surprise.

Une bande d'irréductibles auvergnats

Une juste récompense

Par Adrien Hémard

Les duels contre Toulouse, Clermont connaît. Depuis des années, les deux villes s’écharpent ballon ovale à la main, que ce soit en Top 14 ou en Coupe d'Europe. Et bien souvent, c’est la ville rose qui l’emporte sur la Yellow Army. Parce que dans le rugby, les traditions, ça se respecte. Mais pas en Ligue 2. Engagés dans un nouveau bras de fer contre les Toulousains du ballon rond, les Clermontois sont cette fois en position de force : deuxièmes, avec quatre points d’avance à deux journées de la fin. Certes, le TFC a un match en retard. Mais il suffit d’une victoire sur les deux derniers matchs pour que Clermont composte son billet pour la Ligue 1. Un voyage historique pour la ville la moins bien desservie de France, qui aura longtemps attendu son train.À vrai dire, c’est aussi un peu la faute de Clermont. Car ces dernières années, ce train de la Ligue 1 est passé à de nombreuses reprises dans la ville auvergnate. Mais à chaque fois, le CF63 s’est cassé la gueule au moment de monter dedans. Depuis 2008, le club auvergnat a ainsi terminé sept fois dans le top 7 (dont trois fois cinquième). Mais à chaque fois, Clermont - en L2 depuis quatorze saisons, maintenant - a perdu (sur) le fil, se heurtant inlassablement à ce plafond de verre. Un manque de réussite fidèle à sa réputation de ville de la lose, grandement taillée par les épopées inachevées de l’ASM Clermont en rugby et surtout par la célébrité locale : ce bon vieux Vercingétorix. Eh oui : tout vainqueur à Gergovie qu’il fut, le héros gaulois a surtout fini par déposer les armes aux pieds de Jules César. Sauf que les armes, le Clermont Foot les a reprises en main après avoir encaissé les coups. Un exemple ? La saison dernière, stoppée par le coronavirus alors que le CF63, quatrième, était sur une dynamique prometteuse., pestait alors le milieu Jonathan Iglesias, face aux médias. Comme le chanteur, il avait tout faux puisque c’est la saison 2020-2021 qui semble être la bonne. Les signes ne trompent pas, que ce soit un penalty adverse frappé sur la barre à Niort début avril ou une victoire clé contre un adversaire direct (le Paris FC) acquise sur un but hors jeu. Sans oublier un arrêt miraculeux en fin de match à Châteauroux, alors que le ballon paraissait avoir franchi la ligne...Aucun doute : les planètes se sont alignées en faveur du Clermont Foot 63, dixième budget de L2 avec onze millions d’euros. La lose, c’est fini pour les Gaulois, emmenés par leur Abraracourcix à eux : Pascal Gastien. L’issue de la saison n’est pas encore connue, mais le vent a tourné en Auvergne autour de la meilleure attaque du championnat (57 buts, après 36 journées), également meilleure défense, que l’on parle des buts encaissés (22) ou du nombre de(19). Des chiffres qui commencent à dessiner le portrait-robot d’un promu, mais ce n’est pas tout. Dans le peloton de tête, Clermont est également l’équipe la plus efficace et régulière. Simple : sur 30 points possibles à prendre contre les autres membres du Big 6 de L2 (Troyes, Toulouse, Auxerre, Paris et Grenoble), les Auvergnats en ont empoché 22. Soit le meilleur total de ce peloton (15 pour Troyes et Toulouse, 11 pour Auxerre, 9 pour Paris, 8 pour Grenoble). Autrement dit, au petit jeu des confrontations directes, Clermont a tapé tous ses rivaux.À cette gueule de vainqueur, il faut ajouter quelquespassées à Dunkerque, Guingamp et Valenciennes. Et ce, en ayant eu la moitié de l’effectif touchée par la Covid en mars. Du solide, qui ne doit rien au hasard. Parce que cela fait des années que Clermont travaille bien, malgré des moyens moins élevés que la concurrence. Que ce soit sous Didier Ollé-Nicolle (2006-2009), Michel Der Zakarian (2009-2012) ou Corinne Diacre (2014-2017), le club a su performer. Sur le banc depuis 2017, Pascal Gastien a accéléré la dynamique, faisant de son groupe un épouvantail. De quoi impressionner l'entraîneur grenoblois Philippe Hinschberger, lucide ce lundi en conférence de presse après la défaite des siens :Fond de jeu, force collective, régularité : aux quatre coins du championnat, on loue les qualités de ce Clermont emballant. Un autre exemple ? Fred Bompard, coach de Guingamp, juste après avoir encaissé un 5-0 :Flatteur. Mais ce constat n’est pas si étonnant pour un club qui, depuis des années, a pris l’habitude de débusquer les talents de demain : Romain Alessandrini, Fabien Centonze, Nicolas Benezet, Pierre Capelle, Ludovic Ajorque ou plus récemment Adrian Grbić.Rien de bien ronflant, mais que des valeurs sûres. Cette année, les cracks se nomment Dossou (11 buts), Allevinah (11 buts, 6 passes décisives), Berthomier (6 buts, 10 passes décisives) ou encore Houtondji, roc défensif. Et comment ne pas parler de Mohamed Bayo, l’enfant de la ville et du club qui, après avoir fait monter Dunkerque l’an passé, a déjà claqué 20 pions cette saison en Ligue 2 du haut de ses 22 ans ? L’arrivée d’un nouveau président-propriétaire en mars 2019, le Suisse Ahmet Schaefer, a sûrement joué un rôle aussi. Tête de gondole du Core Sports Capital (CSC), qui regroupe l’Austria Lustenau (D2 autrichienne) et le FC Vendsyssel FF (D2 danoise), le Clermont Foot 63 est en passe de réussir son pari. Pour cela, il faudra battre Sochaux, qui n’a plus rien à jouer, ce samedi. Ou Caen, la semaine prochaine. Sinon, ce serait la troisième place et les barrages, au pire. Et les barrages, Clermont sait faire grâce au ballon ovale.