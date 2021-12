Clermont et Lens se partagent les points

Clermont (4-2-3-1) : Djoco - N'Simba, Florent Ogier, Jean-Claude Billong, Akim Zedadka - Johan Gastien, Salis Abdul Samed - Allevinah (Diaby, 63e), Magnin, Dossou (Seidu, 86e) - Bayo (Hamel, 75e). Entraîneur : Pascal Gastien.

RC Lens (3-5-2) : Leca - Gradit (Jean, 89e), Danso, Haïdara (Medina, 79e)- Clauss, Yannick Cahuzac (Costa, 89e), Doucouré, Fofana, Frankowski - Sotoca (Kakuta, 70e), Kalimuendo (Ganago, 70e). Entraîneur : Franck Haise.

À Gabriel Montpied ce mercredi soir, Clermont et Lens n'ont pas pu faire mieux qu'un spectaculaire match nul (2-2).Et il n'aura pas fallu attendre longtemps avant de voir le jeu de transition siglé Franck Haise se mettre en place. Sur l'une de ses habituelles accélérations, Seko Fofana, laissant Akim Zedadka sur place, a ainsi redressé son ballon vers le point de penalty et forcé Johan Gastien à pousser, malgré lui, le cuir au fond. Dominés sans être étouffés, les Clermontois ont dès lors saisi leur seule occasion du premier acte pour répliquer et punir la reprise de volée manquée de Fofana (39e). Trouvé au millimètre sur un centre de Zedadka, Yohann Magnin s'est élevé plus haut que Massadio Haïdara et replacé des Lanciers, jusque-là sans armes, sur la routeUne égalisation heureuse, à laquelle le revanchard Fofana répond pourtant dès le retour des vestiaires. Servi en retrait par Jonathan Clauss, l'Ivoirien a déboulé en renard aux abords de la surface gardée par Ouparine Djoco pour ajuster son plat du pied. Mais les Auvergnats, peu enclins à laisser filer un point à domicile, ont réagi dans la foulée. Abandonné par le marquage laxiste de Jonathan Gradit, Mohamed Bayo, maladroit durant 45 minutes, a conclu l'offrande de Jodel Dossouet entériné un résultat finalement pas si illogique.Clermont quitte donc sa position de barragiste laissée à Bordeaux , au contraire de Lens, qui creuse un peu plus son écart au cinquième rang.