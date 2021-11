Le PSG doit-il aller chercher Zinédine Zidane ?

Une question, deux points de vue : aujourd'hui, Andrea Chazy et Steven Oliveira s'empoignent sur la possible arrivée de Zinédine Zidane sur le banc du PSG. Jugeote, mauvaise foi, méchanceté et arguments bien pesés, tous les coups sont permis. Surtout ceux en dessous de la ceinture.

Oui, le PSG doit aller chercher Zinédine Zidane

Il sait gagner la Ligue des champions

Il sait gérer des stars et des égos

Un argument pour convaincre Mbappé

Si Andrea ne veut pas de Zidane c'est tout simplement car il est Italien et qu'il ne lui a jamais pardonné le coup de boule donné à Marco Materazzi. Il s'agirait de grandir.

Non, le PSG ne doit pas aller chercher Zinédine Zidane

Le timing n'est pas bon

Les problèmes du PSG ne sont pas liés au coach

Cela pourrait écorner son image populaire

En 2006, Steven insultait Zizou devant sa télé pour avoir brisé le rêve du Portugal d'enfin jouer une finale de Coupe du monde. Dix ans plus tard, il était fou de joie sur les Champs après le but d'Eder en finale de l'Euro. Choisissez votre camp.

Par Andrea Chazy et Steven Oliveira

Depuis l’arrivée des Qataris à Paris, tout le monde n’a qu’un objectif en tête : la Ligue des champions. Et force est de constater que le PSG n’a jamais été aussi proche de réussir sa mission en atteignant la finale en 2020 et les demies la saison dernière. Alors quoi de mieux que d’aller chercher Zinédine Zidane pour apporter ce petit plus qui permettrait de voir la coupe aux grandes oreilles dans les bras de Marquinhos ? Car le double Z, lui, sait ce que c’est de soulever la C1 puisqu'il est devenu entre 2016 et 2018 le premier entraîneur à remporter trois fois d'affilée la compétition, mais aussi le coach le plus titré de l’histoire (à égalité avec Bob Paisley et Carlo Ancelotti). Deux hommes qui seront dans son rétroviseur s’il débarque sur le banc du PSG. Même si cette fois-ci, Zizou devra faire sans Cristiano Ronaldo.C’est bien connu, le vestiaire du Real Madrid est l’un des plus difficiles à gérer avec une accumulation de stars et d’egos. Et vu les résultats qu’il a obtenu là-bas, c’est un doux euphémisme de dire que Zinédine Zidane a réussi à dompter un vestiaire composé de Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Karim Benzema, Gareth Bale, Luka Modrić, Toni Kroos, Casemiro, Marcelo, Raphaël Varane, Isco ou encore Keylor Navas. Alors ce n’est pas celui du PSG qui va lui faire peur. Mi-strict, mi-copain, ZZ sait qu’il faut faire du social pour diriger une équipe de haut niveau. Alors oui, le PSG ne jouera pas comme Manchester City ou le RC Lens du jour au lendemain, mais au moins ils gagneront des matchs. Puis, le jeu ne pourra pas être pire que celui pratiqué actuellement par les Parisiens. Zizou n'aura qu'à transposer la même méthode que celle employée à Madrid, avec une petite nuance : il devra cette fois répéter que le meilleur joueur du monde, c'est bien Lionel Messi.Tout le monde le savait déjà, mais le début de saison du PSG l’a rappelé : Kylian Mbappé est le joueur offensif le plus important dans cette équipe. C’est bien simple, à chaque fois que le PSG est en difficulté c’est le champion du monde qui le sort de la galère. Problème, Mbappé est en fin de contrat à la fin de la saison et vu ses déclarations et son envie de départ au Real Madrid l’été dernier, il va être difficile de lui faire signer un nouveau contrat. Sauf peut-être en lui ramenant l’une des ses deux idoles sur le banc. Après-tout, ZZ avait réussi à faire sortir Claude Makélélé et Lilian Thuram de leur retraite. Et si Zidane n’arrive pas à convaincre Mbappé, il pourra peut-être convaincre Sergio Ramos de disputer un match de football.Les années passent et les supporters ne changent pas. Dès que leur équipe est un peu dans le creux de la vague, il faut qu’une tête tombe, que quelqu’un paye les pots cassés. Problème : dans le cas de ce PSG, les résultats sont plutôt bons. La manière inquiète, c’est vrai, mais d’un point de vue comptable, il est difficile de faire un quelconque reproche à Mauricio Pochettino. Avec dix victoires après douze journées en Ligue 1, avec une actuelle première place dans son groupe de Ligue des champions devant Manchester City qu’il a fait vaciller au Parc (2-0), l’ancien coach desfait le boulot demandé. Moins d'un an après son arrivée, voilà qu’il faudrait une nouvelle fois tout changer alors que, contrairement à la Juventus par exemple, Paris est loin d’être en crise ? Après PSG-Lille ce week-end, Leonardo a calmé le jeu, rappelant au passage que la victoire était parfois plus importante que la manière. Et Zidane dans tout ça ? Il arriverait en cours de saison et la pression immédiate de résultats, la même qu’a connu quelques mois plus tôt Pochettino à son arrivée, ferait son retour alors que ZZ ne connaît pas le groupe. Laissons-le plutôt préparer la succession de Didier Deschamps sur le banc des Bleus.Au-delà des résultats, il n’est pas certain que Zidane réussisse là où Unai Emery, Thomas Tuchel et actuellement Mauricio Pochettino se sont cassés les dents. Ce n’est pas une question de compétences, mais bien une question de cadre : le PSG est un club qui n’est pas structuré comme le Real ou le Bayern. Peu avant son éviction de la capitale, Tuchel expliquait bien pour Sport1 que. La love-story tragi-comique entre Mauricio Icardi et sa compagne Wanda Nara ou la mésaventure d’Ander Herrera au Bois de Boulogne sont là pour en témoigner. Mais au-delà du cadre, la façon dont est construit l’effectif du Paris Saint-Germain est problématique. Lorsque l’on regarde derrière les noms clinquants, et surtout lorsque l’on regarde les matchs, Paris est systématiquement coupé en deux - ou plutôt en « 7+3 » - à l’image d’une équipe du jeu vidéo FIFA. La faible implication défensive de Kylian Mbappé, de Lionel Messi et à un degré moindre de Neymar empêche tout entraîneur de développer une véritable tactique au plus haut niveau. Face à Lille, le PSG a pris une contre-attaque dès la première minute de jeu et son bloc était déjà bien étiré quelques minutes plus tard. En somme : vous pouvez changer de coach autant de fois que vous le voulez, tant que ces problèmes ne seront pas réglés, rien ne changera à Paris.Si la popularité de Zinédine Zidane est sans égal en France, ce n’est pas seulement dû à sa phénoménale carrière de footballeur puis d’entraîneur. Le gamin de Marseille a construit sa légende en grande partie à l’étranger, à la Juve puis au Real, loin des polémiques stériles et des rivalités de la Ligue des talents. Zidane donne le sentiment d’être au-dessus de tout cela, il incarne une forme d’idéal que l’on n’a nullement envie de voir s’effondrer. Qui a sincèrement envie de voir des Marseillais critiquer Zidane parce qu’il a rejoint le rival de la capitale ? Personne. Qui a sincèrement envie de voir des Parisiens critiquer Zidane en l’associant à la Canebière si les résultats ne sont pas au rendez-vous ? Personne, là non plus. En 2016 pour RMC, Zidane confiait à Christophe Dugarryde le voir s’asseoir un jour sur le banc du PSG., se justifiait-il. Faisons en sorte que cela reste compliqué. C’est l’image de l’un des meilleurs joueurs français de tous les temps - si ce n’est le meilleur -, qui est en jeu. Et: son arrivée ne changera rien à la suite de la carrière de Kylian Mbappé.