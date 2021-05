Mendy, grand Doudou

Moins d'un an après avoir quitté le Stade rennais et la Ligue 1, Édouard Mendy a pu embrasser le trophée de la Ligue des champions, ce samedi soir, au bout d'une rencontre tranquille contre Manchester City. Un dernier (et 25e !) clean sheet au terme d'une saison extraordinaire pour le gardien sénégalais, devenu incontournable à Chelsea. Le triomphe d'un excellent portier, mais aussi d'un très grand monsieur.

Cœur avec les gants

Par Clément Gavard

Les dernières secondes d'une finale de Ligue des champions ne sont sans doute pas comme toutes les autres. Dans la nuit de Porto ce samedi, il y a eu cet ultime dégagement plein de désespoir d'Ederson, un dernier ballon capté en deux temps par son homologue de Chelsea, puis le temps qui s'arrête. Et cette image : Édouard Mendy qui s'effondre sur la pelouse de l'Estádio de Dragão, le cuir toujours blotti contre lui et le visage caché dans ses gants, destinataires privilégiés des premières larmes de joie du portier sénégalais. Lui seul pourra dire ce qui lui est passé par la tête à ce moment-là, encore faut-il pouvoir mettre des mots sur une émotion difficilement descriptible., a souri le gardien de 29 ans au micro de RMC Sport quelques minutes après avoir pu embrasser la coupe aux grandes oreilles.Édouard Mendy est comme ça, il a besoin de se rappeler des galères du passé, de partager les bonheurs du présent, et ce même au cœur d'une soirée qui l'a vu monter sur le toit de l'Europe.Son histoire est connue de tous, mais Doudou Mendy ne semble jamais fatigué de la raconter. Comme son coéquipier N'Golo Kanté ou son adversaire du soir Riyad Mahrez , l'international sénégalais a un parcours atypique dont les médias et autres comptes affamés de clics sur les réseaux sociaux sont très friands. Oui, le natif de Montivilliers avait dû pointer à Pôle Emploi en 2015 après la fin de son aventure à Cherbourg, avant de se relancer avec la réserve de l'OM et de se révéler à Reims entre 2016 et 2019. Rien ne prédestinait Mendy à se retrouver avec le trophée de la Ligue des champions dans les bras il y a six ans, ou même 280 jours plus tôt, au moment où le gardien d'un mètre 97 disputait son dernier match sous le maillot du Stade rennais contre Lille ( 1-1, le 22 août )., racontait le grand Mendy au Parisien cette semaine.Et voilà Doudou passé de valeur sûre du championnat de France à gardien le plus cher de l'histoire de la L1 au rayon des ventes.Huit mois après avoirde Rennes, selon les mots de son ancien compère Benjamin Bourigeaud à l'époque, Édouard Mendy a donc passé une finale de Ligue des champions très tranquille contre Manchester City (un tir cadré de Sterling, quelques sorties autoritaires, et même une avant-avant dernière passe sur l'unique but de la rencontre inscrit par Kai Havertz). À Chelsea, le vice-champion d'Afrique aura mis quelques jours à faire oublier le catastrophique Kepa Arrizabalaga, rapidement poussé sur le banc par son nouveau concurrent., assurait le dernier rempart desauAujourd'hui, tout le monde sait qui est le géant sénégalais : 31 matchs de Premier League, 25 buts encaissés et 16 clean sheets. Mieux, le lumineux Doudou est devenu le premier gardien à signer neuf clean sheets dans l'histoire de la Ligue des champions (Opta), concédant seulement trois pions en douze rencontres au cours de cette édition 2020-2021 (un contre Rennes, un contre le FC Porto et un contre le Real Madrid). Une trace sportive indélébile, une première aventure hors de France déjà réussie, et la confirmation que le joueur comme l'homme marque de son empreinte (et de son sourire) chaque endroit où il passe. Comme un très grand.