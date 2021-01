Christopher Maboulou, disparition d'un héros

Ancien joueur de Châteauroux, Bastia, Nancy et Thonon-Évian, Christopher Maboulou est décédé dimanche à l'âge de 30 ans, laissant derrière lui l'image d'un type introverti mais talentueux, capable de marquer un but de la main sans se faire prendre à Caen comme de sortir un match héroïque face à l'OM de Bielsa. Ceux qui l'ont connu se souviennent.

« Il y avait le Christopher de la vie de tous les jours et le footballeur. Il pouvait être surprenant. Il était surtout content de jouer au football et était capable de vous faire des trucs inimaginables. Après, pour entendre le son de sa voix, il fallait presque payer. »

« C'était l'un des nôtres »

« Je me souviens de ce but dantesque face à l'OM, où il se positionne d’une façon où je me demande ce qu’il est en train de faire, puis où il sort cette frappe magnifique qui fait exploser le stade. C’étaient ses premières minutes en Ligue 1. Il nous a surpris, mais c’était quelqu’un de puissant, dur à bouger. C’était des débuts rêvés pour lui. »

« Ça met une tarte »

C’était l’été 2014, une nuit d’août, un soir de reprise et de premières. Marcelo Bielsa venait d’arriver en France et, en guise de mise en bouche, se retrouvait balancé au milieu d’un film : Furiani, une foule en short et en claquettes, une température étouffante, des embouteillages à gogo, des touristes qui se mêlent aux fidèles du Sporting Club de Bastia pour voir du spectacle et s’amuser du folklore. Sur le banc d’en face, Claude Makélélé vivait aussi sa première soirée d’entraîneur numéro un en Ligue 1. Brandao, lui, était en pointe et marchait doucement, avec le dos voûté, lourd comme un troll. Le Sporting était remonté dans l’élite deux saisons plus tôt et avait déjà connu de belles soirées. Mais ce 9 août 2014 avait le goût exaltant de pourquoi on veut que son club soit en première division, parce que Bielsa, et parce que l’OM avait dans son onze des profils à exciter le supporter bastiais. Sur l’aile droite, un ancien de la maison, dont les locaux n’aimaient ni l’allure ni la coupe de cheveux et qui s’est retrouvé récemment aavec Yannick Cahuzac : un certain Florian Thauvin. Sur la gauche, un corse, qui avait planté quelques buts face au SCB en Ligue 2 : Romain Alessandrini. Puis, devant, André-Pierre Gignac. Bastia, de son côté, présentait quelques recrues : un gardien prometteur dans les cages, Alphonse Areola, un milieu belge bosseur, Guillaume Gillet, et un garçon inconnu, au nom vaguement rigolo, qui allait alors faire germer des blagues plus ou moins drôles en tribunes, un certain Christopher Maboulou. Maboulou : un grand type allongé, arrivé libre de Châteauroux, dont la majorité des gens ne connaissait pas grand chose, si ce n’est rien du tout. Un type qui s’est taillé un nom et a fermé des bouches en seulement neuf minutes.À plus de 1000 kilomètres de Furiani, un groupe de potes était alors réuni dans un appartement des Bosquets, à Montfermeil. L’un d’entre eux, Demba, supporter de l’OM, avait envoyé un texto plus tôt dans la soirée à son ami Christopher. Réponse de ce dernier à quelques minutes d’entrée sur la pelouse : «» Tout sauf une vanne. Action : Christopher Maboulou va d’abord surgir après un ballon récupéré haut par Guillaume Gillet et profiter d’une boulette de Stéphane Sparagna pour lâcher un lob délicieux sur Steve Mandanda. Puis, alors que le Sporting est mené 1-3 et que les habitués de Furiani commencent déjà à se projeter sur une énième saison galère, Maboulou s’appuie sur Benjamin Mendy et gratte un penalty, transformé par Junior Tallo, à vingt-cinq minutes de la fin. Encore ? Oui, encore : sept minutes plus tard, l’ancien joueur de la Berrichonne va profiter d’une énorme séquence défensive gag de l’OM pour s’offrir un doublé et faire exploser son nouveau salon. Difficile de faire plus fracassant. Ce soir d’août 2014, la performance de Christopher Maboulou a surtout provoqué deux explosions : une à Furiani, une à Montfermeil. «, sourit aujourd’hui Demba.» Marquer des buts : voilà aussi pourquoi Christopher Maboulou, sans contrat depuis son départ il y a quelques mois de Thonon-Évian, se rendait chaque dimanche au milieu du quartier des Bosquets depuis quelques semaines, afin de disputer "les championnats du bois", un tournoi entre potes du coin. Demba : «» Dimanche, son coeur s’est arrêté, brutalement, à trente ans, au milieu de son quartier, sur un terrain en sable, lors d’un match entre copains.Au départ, il y avait déjà les copains, ces mecs avec qui il s’est construit et qu’il n’a jamais laissé de côté. Né à Montfermeil, Christopher Maboulou, «» , revenait souvent dans le coin, où sa famille vit encore aujourd’hui. Lui avait quitté la Seine-Saint-Denis à la fin des années 2000 pour rejoindre Châteauroux, où il a débuté chez les pros en avril 2010 en remplacement de Rudy Haddad. «, remet Jean-Pierre Papin, qui l’a lancé chez les grands à la Berri.» Historique de la formation castelroussine, Dominique Bougras, évoque aussi un gamin «» Capitaine de la Berrichonne à l’époque, Julien Cordonnier ne dit pas autre chose : «» Après son décollage, Maboulou a malgré tout été arrêté dans son élan lors de l’été 2011 au cours d'un stage de préparation à Vichy, lors duquel un problème cardiaque lui a été décelé. Après examination de son cas par plusieurs experts convoqués par la FFF, une décision tombe : Christopher Maboulou est jugé inapte à la pratique du football et retourne s’installer chez ses parents à Montfermeil., pose Demba, l’ami d’enfance devenu rappeur.» Ce qu’il a finalement réussi à faire après un paquet de tests médicaux et physiques. «, resitue Serge Marchetti, actuel secrétaire général du Stade Lavallois, qui avait tenté de recruter Maboulou l’an passé en Mayenne et qui a connu le joueur à Châteauroux lorsqu’il était directeur sportif dans le Berry.» Maboulou est alors revenu dans le circuit avec Châteauroux, où il a signé pour un an, son dossier médical ne lui permettant pas de signer un contrat d’une durée plus importante. Résultat, le natif des Bosquets a sorti une grosse saison et a même offert un moment d’anthologie à la Ligue 2 en inscrivant un but décisif de la main sur la pelouse de Caen en mars 2014. Derrière, Christopher Maboulou sera pris en grippe, allumé dans les stades et s’excusera de son geste, notamment dans les colonnes du: «La vérité est surtout qu’avec 10 buts, trois passes décisives, et malgré la relégation en National de la Berrichonne (finalement repêchée après l’épisode Luzenac), Maboulou s’est offert un aller simple pour la Ligue 1. «, glisse Vincent Fernandez, son ancien coéquipier à Châteauroux.» Notamment de cueillir à froid l’OM de Marcelo Bielsa.À Bastia, Christopher Maboulou va surtout retrouver celui qui l’a suivi tout au long de sa carrière : Didier Tholot, nommé adjoint de Makélélé en Corse et qui a connu le joueur à Châteauroux, puis ensuite à Nancy (2018-2019). «, décrypte l’actuel entraîneur de Pau.Sous les couleurs du Sporting, où Maboulou a évolué durant deux saisons, il y a donc eu ce match face à l’OM, puis ensuite malheureusement pas grand chose. Yannick Cahuzac se souvient quand même : «» La suite sera faite d'une blessure, d’une petite quinzaine de titularisations en deux ans et de patience non récompensée derrière Brandao, Axel Ngando, Florian Raspentino et Julien Romain. Puis, il y a eu un passage au PAS Giannina (Grèce), à Nancy et à Thonon-Évian. Jusqu’à ce drame qui a laissé ses anciens coéquipiers et entraîneurs sous le choc. «, explique Romain Grange, qui a débuté chez les pros à Châteauroux en même temps que Maboulou.» Didier Tholot évoque lui aussi «» alors que depuis dimanche après-midi, la famille et les proches du joueur se réunissent à l’espace jeunesse des Bosquets pour se recueillir. «, lâche Demba.» Puis, tout s’est arrêté, le même jour que Georges Pernoud, un autre expert du temps qui s'arrête.