Chelsea et United se contrôlent

Au bout d'une partie loin d'être transcendante, Blues et Red Devils se sont quittés sur un 0-0 logique lors de la 26e journée de Premier League. Résultat : Chelsea se rapproche du Top 4 qualificatif pour la Ligue des champions, tandis que Manchester United conforte sa place de dauphin. Et tant pis pour le spectacle.

1

Deux arrêts en trois quarts d'heure

De Gea et Mendy peu actifs, mais décisifs

Chelsea (3-4-2-1) : Mendy - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger - Hudson-Odoi (James, 46e), Kanté, Kovačić, Chilwell - Ziyech (Werner, 78e), Mount - Giroud (Pulisic, 66e). Entraîneur : Tuchel.



Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - McTominay, Fred - Greenwood (Martial, 79e), Fernandes, James - Rashford. Entraîneur : Solskjær.

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Premier League divertissante d'il y a quelques années n'est pas celle de Thomas Tuchel, et il va falloir s'y faire. Les addicts aux tremblements de filets qui ont commis l'erreur de se poser devant ce Chelsea-Manchester United comptant pour la 26du championnat anglais le diront, lespeuvent même être considérés comme chiants depuis qu'ils sont dirigés par l'Allemand. Mais au moins, ils ne perdent pas et avancent. Un peu comme les, qui sont venus chercher le nul et l'ont obtenu au bout d'un 0-0 peu transcendant. De toute façon, les chiffres ne mentent pas : sous les ordres de l'ancien technicien du Paris Saint-Germain, les Londoniens comptent zéro revers en neuf matchs, sept(!) dont quatre à domicile (pour quatre réceptions), deux réalisations encaissées (soit 0,2 pion concédé par partie), dix inscrits (soit à peine plus d'un par sortie), pas un seul succès à plus de deuxd'écart… Dès lors, comment être surpris par ce résultat dominical ?Seizième minute, à Stamford Bridge. Tuchel et Solskjær se font face, l'Allemand lui exprimant son interprétation de l'action qu'il vient d'observer et le Norvégien lui souriant en guise de réponse. En réalité, les deux entraîneurs semblent d'accord : Hudson-Odoi a touché le ballon de la main dans la surface de réparation de Chelsea, et ce geste vaut un penalty. Mais de son côté, l'arbitre indique qu'il n'y a pas lieu de siffler après avoir observé les images. Une centaine de secondes plus tôt, Mendy repoussait un coup franc de Rashford. Est-ce à dire que Manchester domine ? Pas vraiment en réalité, les deux formations n'offrant qu'un seul tir cadré chacun dans cette première période qui a du mal à s'enflammer et lesdisposant (légèrement) de la possession de balle. Si bien qu'en dépit de la présence du duo Fernandes-Rashford ou de la titularisation de Giroud, qui se fait mal au dos en tentant une tête plongeante, les vraies occasions se font attendre.Alors, qui pour débloquer cette « affiche » et remplacer l'ennui par le divertissement ? Werner, Pulisic ou Havertz, tous remplaçants ? Martial ou Van de Beek, qui rongent leur frein sur le banc ? Tuchel, lui, préfère miser sur James pour suppléer un Hudson-Odoi blessé. Pas un choix offensif, malheureusement. Pourtant, ce coaching est à deux doigts de faire mouche dès le début du second acte : au rebond suite à un arrêt de De Gea devant Ziyech, l'entrant voit sa tentative être sauvée par Shaw. Signe en tout cas que Chelsea affirme ses ambitions, les locaux s'imposant désormais territorialement. United prouve cependant qu'il a de la ressource avec notamment des opportunités pour Greenwood (qui manque la cible), pour Fred (idem) et surtout pour un McTominay trouvant Mendy sur son chemin. Les choses s'accélèrent ? Certes, mais pas suffisamment pour dépuceler ce score nul et vierge. Lequel permet à MU de reprendre un point d'avance sur Leicester (troisième) en tant que dauphin de City, et auxde revenir à une unité du Top 4 qualificatif pour la Ligue des champions. De là à se congratuler…