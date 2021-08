C1 : Benfica, les Young Boys et Malmö joueront la phase de poules

1

Les titularisations d'Olivier Boscagli ou Ibrahim Sangaré et les cassages de reins de Mario Götze n'y ont rien fait. Pas plus que l'expulsion précoce Lucas Veríssimo (32) : en supériorité numérique durant une heure, le PSV Eindhoven, battu 2-1 à l'aller au Portugal, n'est pas parvenu à percer le verrou lisboète. La faute notamment à Odysséas Vlachodímos. Le portier du Benfica s'est superbement interposé devant Madueke (42) ou sur cette chiche lointaine de Ramalho (62), et a écœuré Vertessen en deux temps (85). Le Grec était en revanche battu à l'heure de jeu sur ce caviar de Gakpo, mais Zahavi a trouvé le moyen de foutre le ballon sur la barre. Résultat : absent des deux dernières éditions, le PSV manquera à l'appel pour la troisième saison de suite, alors que Benfica retrouvera en septembre la phase de groupes après un an d'absence.Autres revenants : les Young Boys de Berne, tombeurs de Ferencváros. Vainqueurs 3-2 à l'aller, les potes de l'ancien lyonnais Christopher Martins-Pereira se sont imposés sur le même score en Hongrie. Mais que ce fut compliqué ! Devant d'entrée grâce à un coup de casque de Zesiger sur corner, les champions de Suisse se sont fait renverser en neuf minutes. Le temps pour Wingo de convertir un centre claqué par von Ballmoos, et pour Ryan Mmaee de smasher au premier poteau un corner d'Uzuni. Revenus après la pause grâce à l'international helvète Christian Fassnacht, les Young Boys, à onze contre dix après l'exclusion du franco-tunisien Laïdouni (63), auraient pu se mettre à l'abri bien avant le but au buzzer de l'entrant Mambimbi. Mais Ngamaleu a touché du bois et Siebatcheu a loupé un péno (71). Ce qui n'empêchera pas l'ancien rennais de découvrir la C1.Titulaires avec Ludogorets, Jordan Ikoko et Olivier Verdier ne peuvent pas en dire autant : dans l'obligation de s'imposer par deux pions d'écart pour gratter la prolongation ou plus pour arracher la qualif', le club bulgare ne l'a emporté que d'un but face à Malmö (2-1). Ce sont donc les Suédois qui verront les poules pour la troisième fois de leur histoire, la première depuis 2015-2016. Un bon argument pour essayer de rapatrier Zlatan d'ici la fin du mercato.