Pourquoi United va battre City

Inarrêtables depuis près de trois mois, les Citizens abordent ce derby de Manchester dans la peau des favoris avec l'objectif de faire définitivement le break dans la course au titre. Manque de chance, les Red Devils de Solskjær connaissent par cœur la recette du succès à l'Etihad et vont une nouvelle fois l'appliquer ce dimanche.

Les gros, c'est leur affaire

Par Tom Binet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Deux matchs. Deux minuscules rencontres. C'est tout ce qu'il manque à Manchester City pour égaler le record absolu de victoires consécutives pour un club dueuropéen. Avec 21 succès depuis le 15 décembre dernier et un nul contre West Bromwich Albion, les hommes de Pep Guardiola ne sont plus devancés que par le Bayern Munich d'Hansi Flick (23 victoires consécutives, la saison passée) et le Real Madrid version Ancelotti 2014-2015 (22). Pourtant c'est écrit, lessont voués à rester sur la troisième marche de ce podium. Car toutes les bonnes choses ont une fin, comme le dit l'adage. Surtout lorsque l'on affronte son voisin et grand rival, spécialiste de ces rendez-vous depuis quelques années.Car Manchester United et Ole Gunnar Solskjær connaissent par cœur la recette de la victoire sur la pelouse de l'Etihad Stadium : trois victoires sur leurs quatre dernières rencontres dans l'est de la ville, deux sur deux depuis la nomination du technicien norvégien. Avec, à chaque fois, le même plan de jeu : un bloc bas lors d'un match pas bien emballant, mais des contres assassins conclus par les flèches des. Qu'on se le dise : Marcus Rashford et Anthony Martial sont une nouvelle fois prêts à faire danser l'arrière-garde bleue, comme ils l'avaient fait un soir de décembre 2019 pour offrir la gloire à leur bande malgré 28% de possession de balle.Mieux : pas toujours très inspiré pour prendre le jeu à son compte contre des équipes d'un moindre standing, Manchester United s'est fait une spécialité de poser de sérieux problèmes aux gros du championnat. Au menu ? Bien souvent des après-midi insipides, mais aucune défaite finalement depuis la rouste reçue des mains de Tottenham en début de saison (1-6). Depuis ? Un 0-0 contre Liverpool, un autre contre Manchester City et deux face à Chelsea. Autrement dit, les hommes sont parés côté solidité, eux qui sont devenus cette semaine la cinquième équipe anglaise à rester invaincue après quatorze déplacements. Ajoutez à cela un Bruno Fernandes qui n'a toujours pas perdu loin d'Old Trafford depuis qu'il a rejoint le Lancashire, et la messe est dite. D'ailleurs, quel meilleur moment pour le Portugais pour faire oublier ces dernières semaines moins abouties ?D'autant que le plus grand championnat du monde ne peut pas connaître une nouvelle fois son épilogue aussi tôt dans la saison, un an après avoir vu Liverpool caracoler en tête sans avoir à jeter le moindre coup d’œil inquiet dans le rétro. Pourtant, l'écart pourrait grimper à dix-sept points ce dimanche., voulait encore croire Solskjær il y a dix jours en conférence de presse, avant le succès contre Newcastle.Et quelque chose va arriver. Après avoir étouffé Gündoğan, De Bruyne et compagnie au fil d'une fin d'après-midi globalement soporifique, Bruno Fernandes pourrait envoyer Marcus Rashford remettre João Cancelo sur terre d'un déboulé fou avant de servir Martial afin de crucifier Ederson. L'histoire est déjà écrite.