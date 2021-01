Bruno Fernandes entre dans l'histoire de la Premier League

TB

Les supporters anglais en janvier 2020 : « Bruno qui ? »Arrivé en Angleterre il y a à peine un an, Bruno Fernandes est pourtant devenu en l’espace de douze mois l’un des meilleurs footballeurs en activité en Premier League. Voir le meilleur. La preuve : le milieu offensif de Manchester United vient d’être élu meilleur joueur du mois de décembre, soit la quatrième fois en un an après les récompenses de février, juin et novembre. Un petit exploit qui le place sur la même marche que Cristiano Ronaldo. Devant, seuls Wayne Rooney, Robin van Persie, Harry Kane, Steven Gerrard et le tenant du titre, Sergio Agüero, ont remporté plus de fois ce titre de meilleur joueur au cours d’une année civile.Les, qui affrontent Liverpool ce dimanche pour le choc de la 19journée, pourront compter sur leur homme en forme pour espérer conserver la tête du championnat. S’il compte doubler son adversaire direct, Jürgen Klopp devra de son côté trouver un moyen afin de maîtriser l'infernal portugais, impliqué sur plus de la moitié des buts de son club cette saison en championnat (11 buts et 7 passes décisives).Stratosphérique.