Will Still : « Peut-être que je vais devenir un vrai entraineur après avoir perdu »

Une moitié de championnat sans perdre, pas mal pour commencer sa carrière d’entraîneur.

Invaincu en Ligue 1 depuis le 18 septembre dernier, le Stade de Reims de Will Still est enfin tombé, face à l’OM (1-2) ce dimanche soir. Une première depuis l’arrivée de l’entraîneur belge, qui a sans doute connu la défaite la plus tardive pour un coach « débutant ».

Invité à évoquer ce premier résultat négatif en conférence de presse, le coach de 30 ans a pris du recul sur ce que ses joueurs et lui ont réalisé, avec une petite pointe d’ironie : « Il n’y a pas beaucoup d’équipes qui vont jouer 19 matchs sans perdre. Peut-être que je vais devenir un vrai entraîneur après avoir perdu. (…) Mais j’ai surtout un sentiment de fierté et de positivisme. » Mal embarqué en début de saison, Reims est aujourd’hui bien installé dans la première partie du classement (9e). Les Rémois vont maintenant tenter de relancer la machine alors qu’il leur reste dix matchs pour aller chercher la meilleure place possible.

Champagne shower à la fin ?

